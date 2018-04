To so planinske koče, v katerih vas bodo postregli gluhi

22. in 23. septembra bo poseben dan

Projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah prinaša prav to, kar razkriva v naslovu. Gluhi vam bodo v desetih planinskih kočah postregli 22. in 23. septembra, pri tem pa jim bodo pomagali tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika. Poskrbeli bodo tudi za animacijo in razbijanje tabujev s področja gluhote in naglušnosti.

Ideja, da bi se gluhi preizkusili v strežbi v planinskih domovih, se je rodila lansko jesen na pilotnem usposabljanju strokovnega kadra na temo Planinstvo za invalide v Planinskem domu na Uštah.

Glavni akterji projekta Gluhi strežejo v planinskih kočah: Blaž Urh, Miloš Ganić in Maja Kuzma. Foto: osebni arhiv

Usposabljanja so se udeležili tudi trije gluhi ljubitelji planinstva: Maja Kuzma, Blaž Urh in Miloš Ganić. Prav zadnji je v času odmora izrazil željo, da bi tudi gluhi enkrat okusili delo v planinskih kočah. "Nekateri udeleženci so bili idejo takoj pripravljeni podpreti in tako se je akcija začela," nam je prve korake proti snovanju projekta Gluhi strežejo v planinskih kočah opisala Maja Kuzma, vodja delovne skupine Gluhi strežejo v planinskih kočah.

Spot za predstavitev akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah:

Povedala je, da na Planinski zvezi Slovenije deluje delovna skupina Planinstvo za invalide/OPP, znotraj katere je tudi skupina, ki kuje načrte za omenjeno akcijo in skrbi za vse, kar je potrebno za njeno izvedbo. Od iskanja koč, ki bodo sodelovale v projektu, do iskanja prostovoljcev, animatorjev, tolmačev slovenskega znakovnega jezika, sponzorjev in donatorjev. Imajo tudi skupino, ki skrbi za objavljanje novic na socialnih omrežjih – od Facebooka, Instagrama do Twitterja. "Dela je veliko in z veseljem ga opravljamo prostovoljno," so nam sporočili iz delovne skupine.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Koče, v katerih bodo 22. in 23. septembra, na mednarodni dan znakovnega jezika, ki mu sledi mednarodni teden gluhih, stregli planincem, so izbirali na podlagi dostopnosti (vabljene so tudi osebe s posebnimi potrebami), števila obiskovalcev in glede na regijo. Vse koče, ki so jih povabili k sodelovanju, so izziv sprejele.

10 planinskih koč, v katerih bodo 22. in 23. septembra stregli gluhi in razbijali tabuje o gluhoti in naglušnosti:



Planinski do na Uštah Ruška koča na Arehu Tumova koča na Slavniku Zavetišče na Planini nad Vrhniko Dom v Tamarju Planinski dom na Zelenici Koča na Kamniškem sedlu Koča na Čemšeniški planini Planinski dom na Boču Planinski dom pri Gospodični

"Največja skrb se je porajala okrog prostovoljstva. Želeli smo, da bi vse potekalo legalno, to pa smo uredili po pogovoru z inšpektoratom za delo. Oskrbnike je pritegnil tudi predvideni animatorski program. Obiskovalci koč bodo poleg pohodništva – da bodo obiskovalci planinskih koč še bolj uživali poleg pohodništva," smo izvedeli od Maje Kuzma.

Vabijo prostovoljce ...

... animatorje ...

... in tolmače:

Kako bo potekala komunikacija z gosti? Na vse mogoče načine, so nam sporočili iz delovne skupine, ki se ukvarja s projektom. Gluhi in naglušni, ki bodo sodelovali v projektu, bodo uporabljali slovenski znakovni jezik, s pomočjo tolmačev pa bodo komunicirali tudi v slovenskem jeziku.

Akterji projekta posebnih težav ne pričakujejo, nasprotno, v akciji vidijo samo prednosti, in to za vsakega, ki bo v njej sodeloval.

"Ponudili bomo različne delavnice in usposabljanja, ki bodo rešila določene nejasnosti ali neizkušenosti v zvezi z gluhoto ali naglušnostjo. Naša skupina ima ljudi z izkušnjami. Verjamemo, da bodo v primeru težav temu znali pristopiti s svojo odprtostjo in prilagoditvijo," so nam sporočili iz skupine.

Moto akcije je Biti inkluziven, kar pomeni, da z inkluzijo (vključevanjem) svet naredimo še lepši.