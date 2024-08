Nedavno smo vam v rubriki Druga kariera predstavili zgodbo naše nekdanje skakalke v daljino Tine Čarman . Dvajset let po svojem olimpijskem nastopu je novo ljubezen našla v slovenskih gorah. In to ni le kratkotrajna kaprica, postala je neustavljiva hribovka, ki osvaja najvišje vrhove, zdaj tudi že več v enem tednu.

Nekdanja uspešna atletinja Tina Čarman svoje hribovske podvige objavlja na družbenih omrežjih. V tem tednu je bila na treh zahtevnih turah, na treh dvatisočakih.

Najprej je bila na Turski gori (2.251 metrov) v Kamniško-Savinjskih Alpah, in sicer po zahtevni neoznačeni poti čez Žmavčarje, nato na Prisojniku v Julijskih Alpah (2.547 metrov), ki ga je osvojila po zelo zahtevni grebenski poti in sestopila po slovenski, in zdaj še v Karavankah na najvišjem vrhu grebena Košute, na Košutnikovem turnu (2.133 metrov), ko se je povzpela po zahodni in sestopila po vzhodni poti.

"Gore so me povsem prevzele, vsako leto bolj. Sploh lani je bil nekakšen preskok, da sem šla že na kakšne dvatisočake. Sem jih kar malo štela in sem jih dosegla 14. Letos pa že osem," je julija dejala v Sportalovem intervjuju za Drugo kariero. Zdaj jih ima že kar nekaj več kot osem.

Sicer pa rada igra tudi tenis in se pelje s kolesom po Pokljuki.

