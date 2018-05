Slovenski komik začenja akcijo, ki ga bo peljala na 33 slovenskih vrhov

StandUpMaratonec na Zlatorogovi poti

Tešky, ki bo vsak dan na vrhu vzpona (predvidoma okrog 19. ure) z ekipo pripravil krajši stand-up nastop, v svojo družbo vabi tudi družine in štirinožne prijatelje.

Lani je s projektom Standupmaratonec, ki je bil tekaško usmerjen, zanj je letos prejel žaromet za najboljši družbeno odgovoren projekt, z ekipo zbral 10.300 evrov, ki so jih predali Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje za financiranje obšolskih dejavnosti otrok iz projekta Botrstvo, letos bi znesek rad podvojil.

Kako lahko pomagate? Na stand-up nastopu donirate prostovoljni prispevek. Pošljete SMS sporočilo z geslom boter5 na 1919 in tako donirate pet evrov. Z izpolnjenim UPN-obrazcem - podatke najdete na spletni strani www.tesky.si/botrstvo, Botrstvo in strani Gremo v hribe).

Tešky se bo v sredo odpravil do Koče na Kokoši (predvidoma 50 minut hoje), v četrtek ga čaka vzpon na Snežnik (ura in 45 minut hoje), v petek pa bo obiskal Kočo Antona Bavčarja na Čavnu (1 ura in 15 minut hoje)