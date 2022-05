Takole bo videti nova planinska koča na Uskovnici

Obiskovalci Rudnega polja in širše pokljuške planote ste najbrž opazili, da na mestu, kjer je od leta 1955 stala planinska koča, raste novo planinsko domovanje.

Rekonstrukcija in energetska sanacija

"S planinsko kočo je podobno kot z ljudmi. Pridejo določena leta, ko je zgodbe konec in je treba narediti nekaj novega," je razloge za gradnjo nove planinske koče za Sportal pojasnil Jakob Zupanc, predsednik Planinskega društva Bohinj - Srednja vas, ki skrbi za dom.

Dotrajano kočo so porušili septembra lani. Foto: Facebook "Prejšnja koča je bila zgrajena leta 1955, ko je Planinsko društvo kupilo gospodarski objekt oziroma hlev skupaj s pastirskim stanom.

Objekt smo dolga leta popravljali in dograjevali, nato pa smo se na neki točki vprašali, ali naj nadaljujemo vlaganje v stari objekt ali pa naj ga podremo in zgradimo novega. Odločili smo se, da kočo zgradimo na novo oziroma jo rekonstruiramo in energetsko saniramo. Staro stavbo smo porušili septembra lani," je povedal Zupanc.

Naložba je čez palec vredna okrog 1,1 milijona evrov. V PD Bohinj - Srednja vas so 300 tisoč evrov pridobili od ministrstva za gospodarstvo in razvoj v obliki nepovratnih evropskih sredstev za energetsko sanacijo, 600 tisočakov pa pri Delavski banki najeli kot posojilo za obdobje desetih let. V projekt so vložili tudi nekaj lastnih sredstev.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Koča prijazna tudi do invalidov

Nova planinska koča na Uskovnici ima certifikat koče, prijazne do družin, prizadevajo pa si tudi, da bi pridobila tudi certifikat koče, prijazne do okolja.

"Imamo čistilno napravo, koča je energetsko kar najbolj varna, stene imajo do 35 cm debelo izolacijo, ima tudi talno ogrevanje," je naštel Zupanc in opozoril še na eno pomembno pridobitev. Koča je namreč prijazna tudi do invalidov. Na voljo sta soba, ki je primerna za goste na invalidskih vozičkih, in dvigalo.

Foto: Facebook

Koča bo tako kot do zdaj odprta vse leto, z izjemo novembra. Za gostoljubje bosta skrbela oskrbnika, ki sta v koči že šest let, v letošnji poletni sezoni pa bo oskrbniški tandem okrepila še domačinka, izkušena kuharska mojstrica Katica Mikelj, sicer inštruktorica kuharstva na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu in vodja kuharskega dela seminarja za oskrbnike, ki bo poskrbela za dodatno obogatitev kulinarične ponudbe.

Katica Mikelj bo na Uskovnici poskrbela za dodatno kulinarično ponudbo. Foto: Ana Kovač

Kočo bodo uradno odprli 18. junija

Novo planinsko kočo na Uskovnici bodo uradno odprli v soboto, 18. junija 2022, ob 12. uri, ko bodo združili več praznovanj hkrati. Poleg odprtja koče bodo praznovali še 90-letnico Planinskega društva, in srečanje planincev Bohinja in vse Gorenjske. "Če bo vreme primerno, pričakujemo več kot tisoč ljudi," se veseli sogovornik.

Večina gostov se do Uskovnice sprehodi z biatlonskega centra na Rudnem polju na Pokljuki, kjer pustijo avto. Med njimi je največ družin z majhnimi otroki. Do koče, ki ponuja tudi prenočišča, tudi nekaj družinskih sob, imajo približno 40 minut zmerne hoje.