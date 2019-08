Strožja pravila za vzpon na najvišjo goro sveta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za vzpon na Mount Everest so začela veljati strožja pravila. Če se boste želeli povzpeti na najvišjo goro na svetu, boste morali plačati najmanj 35 tisoč evrov in seveda pri tem izkazati več plezalskih izkušenj.

Spomladi, ko je v Himalaji vrhunec alpinistične sezone, je namreč na 8.849 metrov visoki gori umrlo 11 plezalcev, od tega devet na nepalski in dva na kitajski strani.

Nepalske oblasti so za letošnjo pomlad izdale rekordnih 381 dovoljenj za vzpon na streho sveta, in to kljub temu, da je bilo za vzpon ugodnih le pet dni. Priložnost za odpravo na streho sveta je izkoristilo več sto turistov.

Bo z ostrejšimi zahtevami nepalskim oblastem uspelo zajeziti naval in posledično zmanjšati število nepotrebnih žrtev? Vzpon na najvišjo goro sveta bo od zdaj dovoljen le najbolje pripravljenim plezalcem, ki bodo morali imeti veliko pod palcem. Pot na Everest jih bo stala najmanj 35 tisočakov.

"S tem si je Nepal pravzaprav zagotovil, da bodo kljub temu, da bo na Everestu manj ljudi, prihodki enaki, kot so bili. Razmeroma zelo pametna poteza," je dejal alpinist Andrej Štremfelj. Z ženo Marijo Štremfelj sta kot prva zakonca vrh Mount Everesta osvojila leta 1990. Na tako zahteven pohod sta se pripravljala od začetka ukvarjanja z alpinizmom.

Enako ali še celo bolj kot fizična je pomembna psihična priprava, se strinjata. Za veliko alpinistov je na poti do vrha usodna panika zaradi pomanjkanja kisika, ki se pojavi zaradi množičnega navala in tako večurnega čakanja na vzpon ali sestop.

Prej bo treba na 6.500-metrski vrh

Plezalci se bodo zato zdaj morali povzpeti na najmanj en nepalski vrh nad 6.500 metrov, če bodo hoteli pridobiti dovoljenje za vzpon na Everest. Predložiti bodo morali tudi potrdilo o zdravstvenem stanju in fizični pripravljenosti, med vzponom pa jih bo moral spremljati izurjen nepalski vodič.

Od leta 1922 do danes je na Mount Everestu umrlo več kot 300 ljudi. Najmlajši plezalec je bil star samo 19 let. Upajo, da bodo s poostrenimi ukrepi dosegli, da bodo nepalske gore postale varnejše in bolj spoštovane.