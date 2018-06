Pirnatova koča na Javorniku (1156 m)

Koča stoji malo pod vrhom Javornika na sedlu, ki povezuje Javornik(1240m) in Dedni Vrh(1217m). Prvo leseno kočo so idrijski planinci zgradili malo niže od sedanje v bližini kmetije Medved in jo odprli 4. avgusta 1907; poimenovali so jo po profesorju Maksu Pirnatu (1875-1933), prvem predsedniku Idrijske podružnice SPD, ki ima velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred 1. svetovno vojno. Po 1. svetovni vojni so italijanske oblasti razpustile slovenska društva. Stara lesena koča je počasi razpadala. PD Idrija je leta 1949 začelo graditi novo kočo in jo slovesno odprlo 20. julija 1952. Kočo so večkrat obnavljali, temeljito pa so jo obnovili leta 1982. Leta 1991 so prenovili pritlične prostore in obnovili elektro in vodovodne instalacije. Planinci in lovci so leta 1972 postavili na Javorniku lesen razgledni stolp. Zaradi dotrajanosti,ga je je novoustanovljeno društvo leta 2000 podrlo in postavilo novega.

Koča je odprta ob sobotah,nedeljah in praznikih; ob drugih dnevih je transverzalni žig planincem na voljo ob vhodu v kočo. V gostinskem prostoru koče je 28 sedežev, točilni pult. V sanitarnem delu sta WC in umivalnica z mrzlo in toplo vodo. V 4 sobah je 22 postelj. Gostinski del in spalne prostore ogrevajo s pečmi. Objekt je priključen na električni tok. Kočo od leta 2001 dalje upravlja domače planinsko društvo Javornik Črni vrh, ki kočo, ki je bila v zelo slabem stanju postopoma obnavlja.

Razgled:

Z razglednega stolpa je obširen razgled. Za vzhodnim delom Idrijskega hribovja so obsežni gozdovi na Hrušici, za njo pa se dvigajo vrhovi notranjskega hribovja od Krima do Javornikov in Snežnika; na vzhodnem obzorju seže pogled do Gorjancev in Kočevskega Roga; na jugu se v bližini vleče hrbet Nanosa, njegova severna prostranstva so pokrita z gozdovi; na jugozahodni in zahodni strani se razprostira Trnovski gozd s Čavnom in Golakoma; med Nanosom in Trnovskim gozdom je prehod iz Vipavske doline proti Godoviču, tu vidimo kraj Col, za njim del Vipavske doline in Krasa, če je dobra vidljivost, tudi Jadransko morje okrog Tržiča in Gradeža; na severu so na obzorju Julijci s Triglavom, Karavanke s Stolom in Kamniške Alpe z vsemi vrhovi, spredaj pa Idrijsko hribovje, Porezen, Škofjeloško pogorje z Blegošem, Polhograjsko hribovje s Toščem in Grmado ter Ljubljanska kotlina s Posavskim hribovjem.