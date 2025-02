Kar 18 planinskih koč išče oskrbnika, kuharja ali pomočnika

Koča na Kriški gori Foto: Matej Podgoršek "Planinske koče po Sloveniji iščejo mlade, motivirane posameznike, ki bi jim pomagali pri različnih delih, od strežbe in priprave hrane do vzdrževanja koče in okolice. To je odlična priložnost, da združiš ljubezen do narave z delom in si prislužiš nekaj denarja," v razpisu za prosta mesta v slovenskih planinskih kočah in zavetiščih piše Planinska zveze Slovenije.

Oskrbnika ali oskrbniški par iščejo tudi v nekaj zelo priljubljenih kočah, kot so Roblekov dom na Begunjščici, dom na Lubniku, zavetišče pod Špičkom, Gomiščkovo zavetišče na Krnu, pa koči na Kriški gori in Poreznu. Koči na Komni in na Golici denimo iščeta kuharja. Celoten seznam najdete na spletni strani PZS.