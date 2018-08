Kako se je obnesel promocijski dan v dolini Vrata?

Prejšnjo soboto, 18. avgusta 2018, so v eni najbolj obiskanih alpskih dolin, dolini Vrata, izpeljali promocijski dan umirjanja prometa. Tisoč dvesto obiskovalcev se je ta dan namesto z avtom, od Mojstrane do Vrat, prepeljalo z brezplačnim avtobusom. Na parkirišču pred Aljaževim domom je lahko parkiralo samo 150 vozil, še dodatnih 38 jih je svoje mesto našlo pri slapu Peričnik.

Kranjskogorci si želijo, da bi takšen prometni režim postala stalna praksa. Projekt umirjanja prometa v dolini Vrata želijo v prakso vpeljati v naslednjih treh letih.

Foto: Ana Kovač

"Odzivi udeležencev so bili izredno pozitivni, saj se javnost zaveda prednosti, ki jih tovrstni režim prinaša tako naravi kot pohodnikom. Številni so v dolino prišli ravno zaradi napovedanega spremenjenega režima, ki je v marsikateri dolini v Alpah že stalna praksa, na primeru Vrat pa tudi nujna," so v javnem zavodu Triglavski narodni park pojasnili za STA.

Obiskovalci doline so svoje mnenje lahko podali prek vprašalnikov, njihovi odgovori pa bodo odgovornim v pomoč pri pripravi dolgoročnega projekta umirjanja prometa v dolini Vrata.

Foto: Ana Kovač

Spomnimo, trenuten prometni režim v dolini Vrata je nevzdržen. Velik naval obiskovalcev z osebnimi vozili ima naravovarstvene (prah z makadamske ceste negativno vpliva na naravo, veliko je divjega kampiranja in parkiranja vsevprek) in varnostne posledice. Najbolj ogroženi so pešci in kolesarji, ki pa so pravzaprav v tej dolini najbolj zaželeni.