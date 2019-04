Je nad tisoč metrov res dovoljeno vse?

Bonton v francoščini pomeni dober ton, govori pa o pravilih spodobnega vedenja v družbi. Že odkar obstaja človek, obstajajo pravila, ki urejajo odnose med posamezniki, posameznika do skupnosti in skupnosti do posameznika. Tako je tudi v gorah. Ko gremo na izlet v gore, se moramo zavedati, da smo tam le na začasnem obisku v neokrnjeni naravi, kjer vladajo svež zrak, živali, gozdovi, rastlinje in kamnito gorovje. Gorski bonton niso le pravila, predvsem je to stvar srca.

Gore je treba spoštovati in varovati.

Le kaj si mislijo tamkajšnji prebivalci, če z vsem hrupom, novodobno tehnologijo, brezobzirno in brez bontona vdremo v njihov vsakdan? Planika, zaščitena gorska roža, bi verjetno rekla: "Le zakaj ne more hoditi po označeni poti?" Živali pa ob vsem motečem hrupu: "Ali lahko malce bolj po tiho? Tudi me imamo rade počitek."

Mnogi radi rečejo, da nad tisoč metrov nadmorske višine ni greha. Da je tam dovoljeno vse. Pa ni čisto tako. Vsaj ne, ko govorimo o pravilih vedenja. V osnovi velja, da se v naravi pohodniki držimo enakega bontona kot vsak dan, vseeno pa nekaj zakonitosti velja le v hribih ne glede na nadmorsko višino.

Ste prepričani, da obvladate, živite in dihate gorski bonton? Preverite v prispevku.

#1 Rana ura, zlata ura

Za gornike in planince še kako velja znani pregovor: rana ura, zlata ura, ki pa ga je treba tudi upoštevati. Dejstvo je, da osvojen vrh pomeni šele polovico poti. Dobro je načrtovati tako, da ste na vrhu do 12. ure, zato se na pot odpravite dovolj zgodaj.

#2 Kdo ima prednost?

Držite se označenih in urejenih poti. Na splošno v vseh situacijah, tako na planinskih poteh kot v snegu ali planinskih kočah, velja, da močnejši/mlajši/izkušenejši odstopi prostor šibkejšemu/starejšemu/manj izkušenemu. Tako je tudi, ko se s preostalimi planinci srečamo na ožjih odsekih planinskih poti. Varneje je, da se ustavi tisti, ki se spušča.

#3 Tovarištvo

V častnem kodeksu slovenskih planincev je zapisano naslednje: "Lepa planinska navada je, da se planinci med seboj pozdravljajo, kar je zunanji izraz planinskega tovarištva in spoštovanja. Pozdrav je vljuden in prisrčen, pri tem pa ne čakamo na pozdrav. Bonton, ki obravnava pozdrav ob srečanju, velja tudi v gorah. Lepo je, če tisti, ki gredo s ture, pozdravljajo tiste, ki gredo na turo. Nevljudno je, če na pozdrav ne odzdravimo.

Izraz tovarištva je prisrčen planinski pozdrav ob srečanju. Mlajši planinci pozdravljajo starejše. V strnjeni skupini pozdravita prvi in zadnji, sicer bi bili vsi ob sapo od silnega pozdravljanja. Sila nevljudno je, če na pozdrav ne odzdravimo."

#4 Nikar ne trgajte rastlin!

Prva prizadevanja za varstvo narave in predvsem rastlin na Slovenskem niso zaostajala za podobnimi današnjimi razmišljanji v svetu, segajo pa že v konec 19. stoletja. Dejstvo je, da so rože najlepše tam, kjer rastejo. Zapomnite si naslednje: naravo spoznavamo z vsemi čutili, spomine pa shranimo v mislih in fotoaparatu.

Poleg planike je zaščitenih še dobrih 20 gorskih rastlin. V Planinski zvezi Slovenije sicer vseskozi opozarjajo na problematiko plenjenja in uničevanja gorskih rastlin, saj kljub zaščitnim ogradam opažajo načrtna izkopavanja in ropanja zaščitenih vrst.

#5 Gore niso smetišče

Držite se pravila, da je treba vse, kar prinesemo s seboj, tudi odnesti. Vse smeti, ki nastanejo med vašo potjo, odnesite s seboj v dolino. V nahrbtniku imejte za ta namen vedno vrečko, v katero boste smeti odložili in jih na koncu ture odvrgli v smetnjak v dolini. Ali drugače povedano: v gorah za seboj puščamo le odtis svojih čevljev. Z malico v nahrbtniku gor, s smetmi od malice v nahrbtniku dol. Sicer pa toplo vabljeni, da planinsko malico kupite v planinski koči. S tem ji zagotovite prihodek in delovanje.

#6 Spoštujte naravo

Gorska narava je med zadnjimi ostanki divjine, zato ne posegajte v njeno ravnovesje, ne s ponujanjem svoje malice živalim ne z objestnim obnašanjem.

#7 Bodite čim bolj tihi

V gorah ste gostje, zato bodite tihi in spoštljivi. Hrup, kričanje in glasba motijo živali pri prehranjevanju in počitku. Še posebej so občutljive v času parjenja, vzreje mladičev in pozimi.

#8 Za počitek izberite primeren prostor

Predvsem če hodite v skupinah, se prilagodite najšibkejšemu. Če eden od planincev v vaši skupini potrebuje počitek, se ustavite na primernem mestu, kjer boste lahko počivali vsi. Seveda pa pazite, da pri tem ne ovirate drugih planincev.

#9 Pomoč planincem na poti

Izraz tovarištva in srčnosti planinca je tudi nesebičnost, solidarnost, obzirnost, požrtvovalnost … Tudi ko kateri od mimoidočih planincev potrebuje pomoč.

#10 Zmerno uživanje alkohola

Uživanje alkoholnih pijač mora biti zmerno, še bolje pa je, da se uživanja alkohola v hribih povsem vzdržite.

#11 Avtomobile le na označena mesta

Avto pustite ob vznožju hriba, kjer je predviden prostor za parkirišče. Nikar se ne vozite po planinskih poteh (tudi če so dovolj široke), saj boste s tem motili preostale planince, vznemirjali živali in s tem morda uničili gorsko rastlinje.

