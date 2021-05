Tudi invalidi imajo željo po obisku gora, a njihova pot do tja je običajno velik logistični zalogaj. Pobudniki projekta Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) jim to skušajo olajšati. Letos organizirajo deset pohodov, kjer bodo invalidom pri premagovanju ovir v gorah pomagali številni prostovoljci.

Projekt Gibalno ovirani gore osvajajo, ki ga pobudniki promovirajo pod všečnim in hitro zapomnljivim imenom GOGO, bo po lanskem uspešnem zagonu, živel tudi letos. Invalidi se bodo s pomočjo prostovoljcev, brez katerih akcija sploh ne bi bila izvedljiva, že konec maja podali na Mirno Goro v Beli krajini, do konca oktobra pa načrtujejo še devet pohodov. V načrtu je tudi izdelava spletne aplikacije InPlaninec z vsemi podatki, ki jih invalidi potrebujejo za varno in sproščeno pot v hribe, a bo zanjo potrebna širša finančna akcija. Planinstvo je za vse, tudi za slepe, gluhe in ljudi na vozičkih, poudarja Jurček Nowakk, ena od gonilnih sil projekta GOGO 2021.

Projekt Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) so njegovi pobudniki predstavili danes, 10. maja, na dan, ko obeležujemo svetovni dan gibanja. Datum je bil skrbno izbran in v ozadju skriva kar nekaj simbolike. Namen akcije je namreč gibalno oviranim priporočiti, še bolj pa omogočiti aktiven življenjski slog in čim več telesne dejavnosti.

Akcijo GOGO podpirajo številni ambasadorji, med njimi tudi alpinist Viki Grošelj.

Stran od udobja kavča in enoličnega vsakdana

Kot pravi Jurček Nowakk, vodja odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami pri Planinski zvezi Slovenije in ena od gonilnih sil projekta Gibalno ovirani gore osvajajo, akcija GOGO 2021 nagovarja k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo, družbo in dogodivščinam naproti.

Namen akcije je gibalno oviranim predstaviti dostopne poti in planinske koče, jih zvabiti v naravo in jim omogočiti rekreacijo, hkrati pa povezovati invalidske in humanitarne organizacije, krepiti solidarnost, medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in skrb za naravo.

Lani na pet, letos že na deset pohodov

Lani so uspešno prebili led in do planinskih koč na štirih različnih lokacijah v petih pohodih popeljali več kot 100 gibalno oviranih. Letos so njihovi načrti še bolj ambiciozni, v načrtu imajo obisk desetih različnih lokacij.

Z organiziranimi pohodi bodo začeli 29. maja, ko se bodo povzpeli na Mirno goro v Beli krajini, končali pa konec oktobra z obiskom Tončkovega doma na Lisci. Koledar aktivnosti bo zelo odvisen od epidemiološke slike in pomoči prostovoljcev, brez katerih takšna akcija ne bi bila izvedljiva.

Delovni plan za deset pohodov na različne vrhove po Sloveniji je sledeč: 29. maj Mirna gora 3. junij Vseslovenski inkluzijski pohod Ušte 13. junij Planina Razor 16. junij Planina nad Vrhniko 26. junij Čaven 27. junij Ruška koča 17. julij Lavričeva koča na Gradišč 4. september Pokljuka 16. september Šmarna gora 23. oktober Tončkov dom na Lisci

Pri pohodih bodo tako sodelovali prostovoljci iz vrst Slovenske karitas, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveze tabornikov Slovenije in drugih humanitarnih organizacij ter posamezniki.

Nekaj jih je bilo prisotnih tudi na današnji novinarski konferenci ob zagonu druge izvedbe akcije GOGO, kjer so pripravili tudi praktičen prikaz premagovanja vzpona na invalidskem vozičku. V vlogo modela se je prelevil Stojan Rozman, vodja delovne skupine GOGO 2021, ki je pred prometno nesrečo, zaradi katere je leta 1996 pristal na invalidskem vozičku, zelo rad hodil v gore, bil je tudi planinski vodnik, in to rad počne še danes.

Stojan Rozman, vodja delovne skupine GOGO 2021, je s prostovoljci pokazal, kako z njihovo pomočjo premaguje spuste in vzpone. Foto: Alenka Teran Košir

Povedal je, da izvedba takšnega pohoda predstavlja velik logistični napor. Že ko se ustavimo pri tehniki, lahko hitro ugotovimo, da ima vsak invalid drugačen tehnični pripomoček za gibanje in torej potrebuje drugačno obravnavo. "Nagrada nam je spodbudni odziv udeležencev, a nas v naši bazi čaka še veliko dela," je izpostavil. Od informiranja do predstavljanja tehnike premagovanja naklonov, nekateri pa se pomoči drugih izogibajo in so najraje odvisni le od sebe ….

V delu aplikacija InPlaninec, a bo zanjo potrebna finančna injekcija

Pobudniki pohodov invalidov si že več let prizadevajo tudi za oblikovanje spletne aplikacije InPlaninec, ki bo invalidom (in mladim družinam z otroškimi vozički) omogočila izbiro dostopnih poti, a za njeno zasnovo potrebujejo finančno pomoč.

Če bi jim želeli pomagati, lahko to storite z nakazilom na TRR: SI56 6100 0001 6522 551, sklic: 314 – 333.

Partnerji akcije so Planinska zveza Slovenije, Sonček − Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in po novem še Društvo distrofikov Slovenije.

Akcijo Gibalno ovirani gore osvajajo podpirajo številni ambasadorji iz sveta javnega življenja in parašportniki, sponzor pa ostaja Nicehash, slovenski posrednik pri rudarjenju kriptovalut, ki ga upravlja slovensko podjetje H-BIT. Častni pokrovitelj projekta je tudi letos predsednik države Borut Pahor.