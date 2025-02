Jurij Tepeš in Nika Prevc pred tekmami na Ljubnem ob Savinji:

Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora, je povedal, da so letos imeli kar nekaj izzivov. "Kot vsako leto s pripravo skakalnice s snegom, vendar imamo dovolj snega na skakalnici že kar nekaj časa. Nekaj strahu in skrbi so nam povzročale nekajdnevne ohladitve z dežjem, vendar te niso povzročile posebnih težav, tako da imamo že danes dovolj dobro pripravljeno skakalnico," je uvodoma pojasnil prvi mož organizacije.

"Na tekmo je prijavljenih čez 60 tekmovalk iz 16 držav, morda se bo ta številka v zadnjih dneh še spremenila. Vremenska napoved za konec tedna ni slaba, ne bo prenizkih temperatur, tako da bomo imeli vse pogoje za novo, res odlično tekmovanje, odlične skoke," je prepričan Pintar.

"Vremenska napoved za konec tedna ni slaba, ne bo prenizkih temperatur, tako da bomo imeli vse pogoje za novo, res odlično tekmovanje, odlične skoke." Foto: www.alesfevzer.com

Dobrodelna nota

Povedal je tudi, da bo imelo tudi letos tekmovanje dobrodelno noto, saj bodo še naprej zbirali sredstva za prizadete v poplavah, tiste, ki so ostali brez domov. "Pričakujemo resnično, resnično polno areno in naj mi bo dovoljeno v zadnjem času tudi zaradi tega, ker se število gledalcev tako povečuje, da se je že skoraj prijela krilatica, da mora biti vsak Slovenec enkrat na Triglavu, enkrat v Planici, po novem pa tudi enkrat v življenju na Ljubnem." "V sredo bomo na Ljubnem opravili trening, zelo sem vesel, da so nam to omogočili, da je skakalnica dovolj urejena in da lahko treniramo doma." Foto: Aleš Fevžer

Nekatere na mladinskem SP v ZDA, kopica mladih na Ljubnem

Glede tekmovalne plati tekma prihaja ob pravem času, saj ima prva domača adutinja Nika Prevc lepo popotnico dveh zmag iz ZDA. "Upam, da so vsa dekleta sproščena in se veselijo tekme, glede na to, da je v ekipi kar nekaj novink. V sredo bomo na Ljubnem opravili trening, zelo sem vesel, da so nam to omogočili, da je skakalnica dovolj urejena in da lahko treniramo doma. To bo za slovensko ekipo gotovo prednost," je dejal selektor reprezentance Jurij Tepeš.

Selektorja čaka velik izziv, saj ima poleg izkušenih Prevc, Eme Klinec in Katre Komar polno novink, ker mladinke, med njimi tudi Taja Bodlaj, Tina Erzar, Ajda Košnjek in Lucija Jurgec, ki že imajo izkušnje iz svetovnega pokala, v istem terminu nastopajo na svetovnem prvenstvu v ZDA. "Pri skokih je treba tudi uživati in jaz upam, da večina teh deklet, sploh tiste, ki so prvič na takšni tekmi, vzame to kot izziv," je še dejal Tepeš.

Deseterica za Ljubno Nika Prevc, Ema Klinec, Katra Komar, Živa Andrič, Jerica Jesenko, Mia Ingolič, Nina Kontrec, Taja Sitar, Maja Kovačič in Taja Košir.

"Glede na to, da mi je na zadnjih tekmah šlo dobro, sem predvsem motivirana, da to pokažem tudi doma," pravi vodilna skakalka svetovnega pokala. Foto: Aleš Fevžer

"Motivirana, da to pokažem tudi doma"

Prevc, ki je na Ljubnem domače navijače že lani razveselila z zmago, pa je dodala, da ne čuti dodatnega pritiska zaradi domače tekme. "Glede na to, da mi je na zadnjih tekmah šlo dobro, sem predvsem motivirana, da to pokažem tudi doma."

Klinec je dodala, da ji ljubenska skakalnica zelo ustreza: "Meni osebno je smučina zelo všeč, profil je pa pač takšen, da se moraš na nogo postaviti ter zadeti mizo, mislim, da je to najbolj pomembno. Ljudje so super, tekme se zelo veselim, predvsem pa to, da imamo en vikend v Sloveniji."

Foto: Aleš Fevžer

Na Ljubnem bo kariero uradno končala dvakratna olimpijska prvakinja Urša Križnar z dekliškim priimkom Bogataj. V soboto bo stopila pred domače navijače ter zaprla uspešno tekmovalno poglavje. "Na Ljubnem si želim še enkrat pomahati navijačem," je dejala 29-letnica, ki sicer že nekaj časa opravlja trenersko delo z mladimi in v tem delu zelo uživa.