Mojster akcijske fotografije razkriva trike s pomočjo umetne inteligence enega najboljših telefonov na trgu

Fotografiranje hitrih prizorov je vedno izziv, saj zahteva popolno kombinacijo napredne tehnologije in fotografske spretnosti. HONOR Magic7 Pro s svojim vrhunskim sistemom kamer omogoča zajem dinamičnih trenutkov v izjemni kakovosti. Njegove zmogljivosti je preizkusil priznani akcijski fotograf Nejc Ferjan, ki sodeluje z globalnimi znamkami, med njimi tudi z Red Bullom. Z nami je delil trike, kako lahko s HONOR-jevim paradnim konjem HONOR Magic7 Pro hitro in natančno ujamete najboljše trenutke v gibanju.

HONOR Magic7 Pro je opremljen z naprednim sistemom kamer AI Falcon, ki vključuje 50 MP Super Dynamic Falcon glavno kamero, 200 MP telefoto kamero in 50 MP ultraširokokotno kamero. Napredna tehnologija umetne inteligence omogoča izjemno hitro in natančno zajemanje gibanja, kar je ključno pri akcijski in športni fotografiji.

Ena izmed ključnih funkcij je AI Motion Sensing Capture – funkcija, ki s pomočjo umetne inteligence prilagaja zaklop glede na svetlobne pogoje in hitrost gibanja subjekta. Ta tehnologija zagotavlja, da so vsi posnetki ostri in ujamejo ključne trenutke akcije. Poleg tega je s funkcijo HD Super Burst mogoče zajeti do deset slik na sekundo, kar omogoča izbiro popolnega trenutka gibanja.

Za dinamične kompozicije je idealna ultraširokokotna perspektiva, ki jo omogoča leča povečave 0.5x (fish-eye). Ta funkcija doda dramatičnost in globino športnim prizorom. Če želimo poudariti oddaljene objekte, je na voljo AI Super Zoom z 10x optično povečavo, ki zagotavlja neverjetno ostrino tudi pri oddaljenih subjektih, na primer pri fotografiranju profesionalnega kolesarja BMX v zraku z ozadjem gorskega obzorja, kot ga je Ferjan s HONOR Magic7 Pro ujel pred Cankarjevim domom. Pri portretni fotografiji je priporočljiva povečava 2x, saj funkcija AI Enhanced Portrait poskrbi za osupljivo osvetlitev obraza in realističen učinek zameglitve ozadja.

Pri postavitvi kadra je ključno, da subjekt ni neposredno osvetljen od spredaj, saj to lahko povzroči močne sence. Boljša tehnika je postavitev subjekta tako, da svetloba pada nanj iz strani ali od zadaj, kar ustvari naravnejšo in bolj estetsko osvetlitev. Za popoln nadzor nad obdelavo fotografij priporočamo fotografiranje v načinu RAW, ki omogoča večjo prilagodljivost pri osvetlitvi, barvah in podrobnostih.

Nasveti mojstra akcijske fotografije za popolne akcijske posnetke Osvetlitev je ključna – izogibanje neposredni svetlobi od spredaj preprečuje močne sence. Boljši učinek dosežemo, če svetloba pada s strani ali od zadaj, saj to ustvari naravnejšo in bolj dinamično osvetlitev.

Fotografiranje v formatu RAW omogoča večji nadzor pri urejanju fotografij, saj ponuja več možnosti za prilagoditev osvetlitve, barv in podrobnosti.

Uporaba stekla, ogledal ali vode na tleh lahko doda osupljive vizualne učinke in poveča dramatičnost posnetkov, kot je videti na Nejčevi fotografiji.

Z nekaj preprostimi triki je mogoče izboljšati kakovost posnetkov. Uporaba ogledala ali stekla lahko doda učinek sijaja, medtem ko voda na tleh poskrbi za dramatične odseve. Zaslonka f/1.2 omogoča nadzor globinske ostrine – če jo odpremo bolj, dobimo mehkejše ozadje, če pa jo zmanjšamo, lahko zajamemo več podrobnosti v ozadju.

Za dodatno izboljšanje fotografij je na voljo AI Eraser, ki omogoča hitro odstranjevanje neželenih elementov s posnetka. Pri fotografiranju nočnih prizorov pa je priporočljivo uporabiti nočni način, ki izkoristi zmogljivost umetne inteligence za večjo svetlost in manj šuma.

HONOR Magic7 Pro združuje vrhunsko fotografsko strojno opremo in inteligentne programske rešitve, ki omogočajo popolno zajemanje trenutkov – ne glede na hitrost in svetlobne razmere. Z naprednim AI Falcon Camera System, hitrim zaznavanjem gibanja in inovativnimi funkcijami odpira nove možnosti v mobilni fotografiji.

HONOR Magic7 Pro je na voljo za nakup pri vseh HONOR-jevih pooblaščenih partnerjih v dveh barvah – mesečevo sivi in črni.

