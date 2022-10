Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani so se ostro odzvali na zapis ene od njihovih asistentk , ki je v nedeljo komentirala dogajanje na ljubljanskem maratonu. Zmotil jo je tekač z berglami, kot je zapisala (v resnici je imel v rokah palice za nordijsko hojo), ki naj bi ji otežil dostop do volišča. Pozneje je zapisala, da se je neprimerno izrazila in dodala pojasnilo. Na njeno objavo se je za Sportal odzval tudi Tim Marovt, tekač, zoper katerega je bila izjava uperjena. "Takšni zapisi in opazke me ne prizadenejo, sem pa presenečen," pravi.

"Že pol ure čakam v koloni. Ceste so zaprte zaradi maratona, konkretno zaradi tekača z berglami (!!), jaz ne morem priti do volišča," je v nedeljo na Twitterju zapisala psihologinja in ekonomistka Mojca Svetek, besedilu pa dodala fotografijo, na kateri je oseba, ki je po njenem mnenju kriva za to, da ne more na volišče.

Svojo opazko je usmerila zoper Tima Marovta, 20-letnika iz Slovenskih Konjic, ki je pri 12 letih zaradi t. i. surferske mileopatije, pristal na invalidskem vozičku in si moral zastaviti nove življenjske cilje.

Danes teče na maratonih in je dokaz, da je zastavljene cilje, če si osredotočen nanje in trdo delaš, mogoče uresničiti. V nedeljo je na ljubljanskem maratonu pretekel 10 kilometrov.

Foto: Ana Kovač

Intervju s Timom Marovtom si lahko preberete na spodnji povezavi:

Zapis psihologinje in ekonomistke Mojce Svetek, asistentke na ljubljanski Ekonomski fakulteti, je, čeprav ga je pozneje izbrisala s Twitterja, sprožil val ogorčenja. Številni so ostro obsodili njene besede in na drugi strani pozdravili Marovta in njegova prizadevanja ter mu zaželeli vse dobro.

Marovt za Sportal: Takšni zapisi in opazke me ne prizadenejo, sem pa presenečen"



Kaj na vse to pravi Marovt? "Na objavo in zapise gospe Mojce Svetek na družbenih omrežjih so me opozorili prijatelji. Kot sem že večkrat povedal, me takšni zapisi in opazke ne prizadenejo, saj se vse od nesreče z njimi vsakodnevno soočam. Moram pa priznati, da sem bil presenečen, da tako razmišljajo oz. javno komentirajo izobraženi ljudje na vidnih položajih.



Sam se trudim in želim, da bi spodbudil osebe brez volje in upanja k borbi po izboljšanju in napredovanju, zato takšno izjavo ne štejem kot spodbudno in primerno za našo sredino. Vsekakor mislim, da je bila izjava trenutek jeze in ne resnično razmišljanje, gospa je verjetno imela slab dan. Borbamo dalje," sporoča 20-letni Konjičan.

Oster odziv delodajalca

Na zapis so se ostro odzvali tudi delodajalci Svetkove. V izjavi na družbenih omrežjih so zapisali, da so šokirani in razočarani nad njeno izjavo in da se študentke in študenti ter vodstvo Ekonomske fakultete distancirajo od njene "neprimerne ter nedopustne izjave in jo najostreje obsojajo".

"Ključne vrednote Ekonomske fakultete, ki jim skušamo vsakodnevno slediti in jih uresničevati, so med drugim spoštovanje, vključujoče sodelovanje in integriteta, prav tako pa na Ekonomski fakulteti bistven poudarek dajemo vključujoči skupnosti. Izjava Mojce Svetek je diametralno nasprotje teh vrednot, zato jo na Ekonomski fakulteti beremo z nejevero in obsojanjem.

Včeraj je vodstvo fakultete o neprimerni izjavi že seznanil predsednik Študentskega sveta Ekonomske fakultete, Aleksander Milićević, danes pa je dekanja Ekonomske fakultete prof. dr. Metka Tekavčič že sprožila ustrezne postopke v okviru svojih pristojnosti.

Timu Marovtu se v imenu skupnosti Ekonomske fakultete iskreno opravičujemo, njegov pogum in vztrajnost si zaslužita vso spoštovanje in sta vsem nam lahko zgolj v navdih," so zapisali na Ekonomski fakulteti.

Foto: zajem zaslona

"Neprimerno sem se izrazila"

Svetkova je sporni tvit pozneje umaknila, v enem od komentarjev na twitterju na to temo, pa se je opravičila.

"Kot pojasnilo in opravičilo, ker sem se neprimerno izrazila (napake bom priznala). Moj tvit je kritika organizacije in koordinacije dveh velikih dogodkov v Ljubljani. Moja stališča glede LGBT in sorodnih problematik pa so jasna in za njimi stojim."

Tim Marovt že razmišlja o teku na 21 km. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Marovt: Počasi bom zrel za 21 km

Marovt je v pogovoru za Sportal v nedeljo v cilju 26. VW Ljubljanskega maratona pojasnil, da je bil ljubljanski maraton zanj zadnja tekma v tem letu, zdaj se bo spet posvetil moči in treningom v fitnesu.

"Na progi je bilo super, hvala vsem, ki ste me spodbujali. Hvala, z navijači je res vse lažje. Vsaka tekma je zame izziv in vedno poskušam biti hitrejši, kar mi tudi uspeva. Tudi vedno lažje je, saj imam več izkušenj in vem, kakšen tempo moram zastaviti. Počasi bom zrel tudi za 21 kilometrov. Verjetno to še ne bo prihodnje leto, ampak enkrat v bližnji prihodnosti pa zagotovo," je napovedal Marovt.

Preberite še: