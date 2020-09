Mogoči so štirje scenariji, odločitev najpozneje do 10. septembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Usoda Ljubljanskega maratona bo znana najpozneje do 10. septembra. Foto: Vid Ponikvar

Usoda ljubljanskega maratona, osrednji dogodki so predvideni 25. oktobra, bo sprejeta in objavljena 10. septembra. Možni so štirje scenariji izvedbe, vse pa je v rokah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bo dal ali zeleno luč za izvedbo ali pa bo možnost prireditve zavrnil, je pojasnil direktor maratona Gojko Zalokar.

"Ljubljanski župan Zoran Janković bo 10. septembra sporočil, kako bo letos potekal maraton, občina je tudi eden izmed najpomembnejših partnerjev pri financiranju dogodka. Doslej je NIJZ štirikrat zavrnil naše predloge, petič upamo na pozitivno mnenje. Tako se v resnici nadejamo, saj so druge podobne prireditve pri nas že dobile soglasje," je Zalokar povedal v pogovoru za STA.

Tako še vedno obstaja možnost izvedbe najbolj množične športno rekreativne prireditve pri nas tudi v času pandemije novega koronavirusa, ki je preprečila izvedbo številnih maratonov po svetu, tudi večina najprestižnejših je prestavljena na naslednje leto.

Virtualni maraton zagotovo bo

"Mi bi zaradi nadaljevanja nepretrganosti izvedbe zelo radi pripravili maraton. Ta sicer ne bo v sklopu 25. maratona, bo le ljubljanski maraton, jubilejnega načrtujemo naslednje leto. Imamo pa štiri možne načine izvedbe. Virtualni maraton bomo gotovo naredili. Če nam NIJZ ne bi dal soglasja za prave teke, bomo v tem primeru 11. septembra kandidate za udeležbo pozvali, da si naložijo našo aplikacijo na svoje elektronske naprave in nato bodo dobili tudi vsa navodila," je povedal Zalokar.

Želi pa si, tako kot večina v organizacijskem odboru, da bi vendarle pripravili maraton v živo na ljubljanskih ulicah, četudi v omejenem obsegu in pod strogimi zdravstvenimi in varnostnimi protokoli.

Podobnim prizorom letos ne bomo priča. Foto: Vid Ponikvar

Trikrat po 450

Število udeležencev je po prijavah že preseglo največje možno še dovoljeno število vseh prisotnih, to je 500 skupaj z organizatorji.

"Slednjih bo 50, ker bomo zelo racionalno poskrbeli za vse potrebno za izvedbo in smo tudi v tem primeru krepko zmanjšali število glede na običajen obseg. Torej bo po 450 udeležencev tekov, najprej toliko v soboto na 10 km, nato pa še v nedeljo 450 za 21 km in nato za 42 km prav tako 450 udeležencev, ker bosta med obema tekoma potekli dve uri," je možno udeležbo strnil Zalokar.

Trasa še ni določena

Prav tako še ni določena trasa maratona, ki bo odvisna od odločitve NIJZ in tudi tu je več možnih poti. "Prva je ta, da bi bil 10 km dolg krog, za 21 km bi ga pretekli dvakrat z nekaj dodatka, maraton na 42 km pa v štirih krogih. Potekal bi le na Dunajski cesti od Kongresnega trga do Ruskega carja."

Zalokar je kot drugo možnost omenil ustaljeno traso na 10 km in v tej krožni možnosti ne bi bilo srečevanja udeležencev. "Tretja možnost pa je stara proga na 42 km, ko so to razdaljo maratonci pretekli v dveh krogih, 21 km pa v enem, 10 km pa bi pripravili na običajni progi."

Mogoči so štirje scenariji, pravi Gojko Zalokar. Foto: Ana Kovač

Maske bodo obvezne

Nošenje mask bo obvezno. "Vsak bo moral priti na startni položaj z masko, če bo svojo odvrgel, mu bomo novo zagotovili po prihodu v cilj, saj bo vsaj na začetnem izhodišču kar nekaj čakanja. Starti bodo namreč na kronometer. Po štirje tekači bodo v vrsti, med njimi bo dva metra razdalje v boksih, v njih pa bo največ po 32 udeležencev. Pet minut pred začetkom bo moral biti vsak na startnem mestu in potem se bodo pomikali v petsekundnih intervalih. Ta procedura bo predvidoma trajala uro in pol."

Poseben izbor maratoncev

Glede na to, da je ta čas za večino tekov že več prijav, kot je predvidene možnosti za udeležbo, bodo organizatorji pripravili poseben način izbora maratoncev.

"Ta čas je še možno, da se nekdo prijavi z drugih tekov na 42 km, kjer kvota tam še ni zapolnjena. Mi bomo potem opravili žreb, prednost pa bo dobil tisti, ki bo opravil točno določene štiri teke pred ljubljanskim maratonom. To naj bi bili, pogovori potekajo, Konjiški maraton, tek v Zadvoru pri Ljubljani in tek na Šmarno goro v začetku oktobra, sami pa bomo imeli za pogoj še obvezno pretečeno dolžino na določeno časovno enoto," je navedel Zalokar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekači naj počakajo s plačilom

Osrednji del tekmovanja s tekoma na 21.098 in 42.195 m je na programu v nedeljo, 25. oktobra. Prijavnina, 40 evrov, ostaja nespremenjena do zadnjega roka za prijave: 30. septembra.

Do končne objave o letošnji izvedbi organizatorji vabijo vse, ki se želijo udeležiti tekmovanja, naj se prijavijo na maraton, a počakajo s plačilom prijavnine, dokler jih k temu ne bodo pozvali.

Prijave so organizatorji odprli v začetku marca le nekaj dni pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa pri nas. Vse odtlej so potekali pogovori in usklajevanja, kako vendarle pripraviti ljubljanski maraton.