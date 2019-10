Kaj je navadno največja težava pri rekreativnih tekačih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pisali smo, kdaj je smiselno menjati tekaško obutev. Na trgu je velika ponudba in v vsej poplavi se tekač velikokrat znajde v dilemi, kaj je zanj primerno. A na koncu ni vse samo v tekaški obutvi.

Še preden pridemo do odgovora, kako in kakšne tekaške copate je treba izbrati, vam bo nekdanji atlet in danes osebni trener Gašper Predanič razložil, kaj je po njegovem mnenju še pomembnejše.

"Dal vam bom zelo enostaven odgovor. Če bi človek res želel tekaško napredovati, bi šel na travnik in bi bos delal tekaške treninge. Zakaj? Z bosonogim tekom bi okrepili vse tiste mišice, ki jih s športno obutvijo ne moremo."

Predanič pravi, da je športna obutev narejena za varnost in napredek v teku. A po mnenju našega sogovornika je največja težava teka, da ljudje večinoma tečejo po petah. "Razlogov je več. Eden glavnih je, da prehitevamo svoj padec telesa naprej. Nogo postavimo predse, tako pride iz svojega centra mase, se ustavi na peti, s tem pa se preobremeni koleno … Športna obutev omogoča, da iščeš bližnjice. To pomeni, da si lahko stvari, ki sem jih naštel, dopuščaš."

V prvih dveh ali treh letih treniranja je imel tudi sam veliko težav s stopali in z vnetji. Po njegovih besedah je zato pomembno tudi močno stopalo. "Ko si enkrat bos, dejansko dobiš občutek, česa ne smeš delati. Močno stopalo se zgradi skozi čas. Zase lahko rečem, da šele ko zgradiš močno stopalo, vidiš, kaj to pomeni."

Kaj sta supinacija in pronacija? O supinaciji govorimo, ko se teža ne prenese na notranji del stopala in gre proti prstom v smeri mezinca, o pronaciji, ko se teža ob dotiku stopala s podlago na zunanji strani pete prenese proti notranjemu delu prstov, kar pomeni, da se stopalo nagne preveč na notranjo stran, pogostejša pa je pri ljudeh s ploskim stopalom. O nevtralnem stopalnem loku pa govorimo pri najbolj idealnem postavljanju nog. Gre za vmesno stopnjo med pronacijo in supinacijo.

Rekreativcem svetuje bolj blažene copate

Pri izbiri tekaške obutve velja pravilo, da izberete takšno, ki najbolj ustreza vaši nogi. Nakup mora biti premišljen, saj pri napačni izbiri lahko pride do poškodb. Pomembno je, da veste, kakšno stopalo imate. To vam bodo povedali že v skoraj vsaki trgovini s tekaškimi čevlji, test pa lahko naredite tudi sami doma - dovolj je že odtis mokrega stopala na papir ali karton.

Na trgu je ogromno tekaške obutve, ki je namenjena supinaciji oziroma pronaciji. Ena ima večje, druga manjše blaženje. "Zagotovo bi sam zelo odsvetoval manj blaženo obutev. Ta je za zelo dobre tekače, za vse preostale pa priporočam malo bolj blaženo obutev," nam je zaupal Predanič.