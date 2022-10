V živo: Ljubljano okupirali tekači, predsednik Pahor še zadnjič z zastavo slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana danes gosti 26. Volkswagen ljubljanski maraton. Za največjo športno rekreativno prireditev v državi je prijavljenih več kot deset tisoč tekačev. Za razliko od lani trasa maratona (42 km) poteka v enem krogu, polmaraton (21 km) pa se šteje za slovensko državno prvenstvo. Tekaško dogajanje lahko spremljate v neposrednem prenosu na Siol.net in velikih zaslonih ob tekaški trasi. Polmaratonci in maratonci so se na start podali ob 9.00, tekači na 10 kilometrov pa bodo startali ob 9.45.