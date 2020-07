Zmajem v Evropi ne bo dolgčas, žreb je bil zelo pester!

Slovenski košarkarski klub Cedevita Olimpija je s petkovim žrebom v Barceloni dobil tekmece v skupinskem delu 7Days EuroCupa. Zmaji se bodo v skupini D pomerili z ekipami Promitheas Patras (Grčija), Gran Canaria (Španija), Dolomiti Energia Trento (Italija), Frutti Extra Bursaspor (Turčija) in Nanterre 92 (Francija).

Redni del sezone Evropskega pokala bo potekal med 30. septembrom in 16. decembrom. Drugi del sezone, v katerega se bo prebilo najboljših 16 moštev skupinskega dela sezone, se bo začel 30. decembra, potekal pa bo do 3. februarja prihodnje leto. Končnica tekmovanja se bo začela 2. marca, najkasneje 10. aprila prihodnje leto pa bomo dobili novega prvaka 7Days EuroCupa.

Kdo so tekmeci Olimpije?

Nanterre 92 je v Ljubljani gostoval že v prejšnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Promitheas je stari znanec Zmajev še iz časov, ko sta obe moštvi nastopali v Fibini Ligi prvakov, v pretekli sezoni pa se je moštvu iz grškega Patrasa uspelo prebiti vse do četrtfinala 7Days EuroCupa. Stari znanci so tudi francoski košarkarji Nanterrja 92, ki so v pretekli sezoni skupaj s Cedevito Olimpijo nastopali v skupini C, a se Parižanom – tako kot Ljubljančanom – ni uspelo prebiti v drugi del tekmovanja.

Košarkarji Dolomiti Energie so v pretekli sezoni nastopali v evropskem pokalu in skupinski del sklenili na četrtem mestu skupine D, nato pa v drugem delu sezone doživeli šest porazov. Zmaje v skupinskem delu čaka tudi pot na Kanarske otoke, kjer jih bodo pričakali košarkarji Gran Canarie, ki se po sezoni odmora vračajo v mednarodna tekmovanja. Precejšnja neznanka je turška ekipa Bursaspor, ki je v pretekli sezoni nastopala zgolj v turškem državnem prvenstvu in na 23 tekmah zabeležila 11 zmag.