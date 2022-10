Znani pari 4. kroga pokala Spar

Pari 4. kroga pa so Branik in Litija, Calcit Basketball in Zlatorog, Hrastnik in Terme Olimia Podčetrtek, Šentjur in Konjice ali Rogaška, Hidria in VBO Ljubljana ali Ilirija, Gorica in Troti, Koper in Triglav ali Logatec ter Slovan in LTH Castings.

Osem zmagovalcev se bo uvrstilo v 5. krog, ki je predviden 29. novembra in 13. decembra. Žreb parov bo 23. novembra. Zmagovalci petega kroga se bodo uvrstili v četrtfinale, kjer se jim bodo pridružili še Cedevita Olimpija, Krka, Helios Suns in Šenčur Gorenjska gradbena družba.

