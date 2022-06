Znana ameriška športna imena z obsodbo odprave pravice do splava

"Ali smo sploh še demokracija, ko ima v tej državi orožje več pravic kot ženske?" je zapisalo vodstvo WNBA, ki je povzelo številne komentarje igralk in ekip v tej poklicni ameriški ligi po odločitvi vrhovnega sodišča, da razveljavi odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. "Odločitev vrhovnega sodišča je primer odločitve neke veje oblasti, ki nima stika s to državo in je pozabilo na pomen človeškega dostojanstva," so še zapisali v vodstvu lige.

The WNBA firmly believes people have the right to make their own personal decisions regarding their health. We stand in solidarity with those who fear for the repercussions of the Supreme Court decision today and remain committed to our 2022 WNBA season focus on civic engagement. pic.twitter.com/RtuBdjbozP — WNBA (@WNBA) June 24, 2022

Na odločitev se je odzvala tudi legenda lige WNBA in petkratna olimpijska prvakinja Sue Bird, ki je bila na Twitterju kratka: "Popolnoma sem potrta." Njen klub, Seattle Storm, je bil bolj oster: "Smo jezne in pripravljene na boj. Ljudje imajo pravico kupovati orožje po mili volji, medtem pa ženske ne morejo odločati o svoji prihodnosti."

Gutted 💔 — Sue Bird (@S10Bird) June 24, 2022

The Las Vegas Aces wore shirts at practice today that said “Our bodies, our futures, our abortions” and “Bans off our bodies” in protest of the Supreme Court overturning Roe v. Wade on Friday



(via @LVAces) pic.twitter.com/Rpkrqx4Rh6 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2022

Odločitev vrhovnega sodišča je obsodila tudi Megan Rapinoe, prvo ime boja ameriških nogometašic za enakopravno plačilo, ki pravi, da gre pri odločitvi predvsem za željo po krutosti. "Krutost je namen tega, ker to sicer nikakor ni odločitev v prid življenj," je dejala zvezdnica ameriške ženske reprezentance. Rapinoe se kot odkrito istospolna oseba boji, da bo po tej odločitvi sledil še napad na pravice istospolnih do porok.

Oglasila se je tudi ameriška teniška legenda Billie Jean King, ki je pred leti v svoji biografiji razkrila, da je imela splav in opisala težave, s katerimi se je soočala v času pred odločitvijo Roe proti Wade. Zadnja odločitev vrhovnega sodišča, da spremeni obstoječi precedenčni primer, po njenem ne bo ustavila splavov. "Bo pa ta odločitev preprečila varni dostop do te ključne zdravstvene storitve," je na Twitterju zapisala King. "To je žalosten dan za ZDA."

The Supreme Court has struck down Roe v. Wade, which for nearly 50 years has protected the right to abortion.



This decision will not end abortion.



What it will end is safe and legal access to this vital medical procedure.



It is a sad day in the United States. — Billie Jean King (@BillieJeanKing) June 24, 2022

Mnenju, da ZDA z odločitvami njenega najvišjega sodišča hodi po napačni poti v preteklost, pa so se pridružili tudi nekateri moški športniki v vrhunskih ameriških športnih ligah. Vratar nogometnega moštva Seattle Sounders Stefan Frei je tako zapisal: "Kaj sledi? To je norost."

Oglasil pa se je tudi superzvezdnik košarkarske lige NBA LeBron James, ki je dejal, da gre pri odločitvi vrhovnega sodišča "absolutno za željo po nadzoru".

It’s ABSOLUTELY ABOUT POWER & CONTROL!! https://t.co/Bx9VJH1PTj — LeBron James (@KingJames) June 24, 2022

Protect our Women by any means necessary — A11Even (@KyrieIrving) June 24, 2022

Preberite še: