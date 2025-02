Želijo si podoben scenarij, a ...

V taboru Krke so imeli v zadnjem času nemalo težav s poškodbami in boleznimi, ki so dodatno načele že tako oslabljeno rotacijo zasedbe, ki jo vodi Domen Jakara. V strokovnem štabu dolenjskega kluba, v katerem so praktično vso sezono na preži za visokimi igralci, so zato pripeljali dve okrepitvi. Že v začetku februarja je ekipo okrepi branilec Tyrek Robinson, nazadnje pa se je ekipi pridružil še krilni center Aleksandar Bursać.

"Zadnjo tekmo pred prihodom Kendalla Robinsona bi po vseh težavah skoraj končali s četverico na igrišču, zato smo se takoj odzvali. Robinsona smo zato pripeljali iz Srbije. Že dolgo časa smo iskali nekoga, ki bi nam pomagal, košarkarjev na trgu je res malo, tako da smo tik pred reprezentančnim premorom podpisali še pogodbo s košarkarjem, ki bi nam glede na celotni položaj najbolj pomagal. To je Bursać, ki nam bo močno pomagal s svojo energijo, zelo dobro teče in to je nekaj, kar nam je zdaj manjkalo. Upam, da nam bo lahko dal ogromno," je dejal trener Jakara.

Dejan Jakara Foto: Aleš Fevžer

Zaradi poškodb se je od kluba sicer poslovil Španec Marc Garcia, ki okreva po dolgotrajni poškodbi. "Nihče trenutno ne ve, kako se bo njegova poškodba celila, v roku enega meseca bi lahko postopoma začel trenirati, a preden bi bil povsem pripravljen, bi preteklo preprosto preveč časa. Tudi on se je v glavi verjetno predal, ker so zadnje štiri tekme v ligi ABA najtežje, tako da smo se odločili, da bomo dali priložnost preostalim. Upam, da bomo z novincema vsaj malce zakrpali luknje ob vseh težavah s poškodbami. Počasi se sestavljamo, bomo videli, kdo bo pripravljen za polfinale," je dodal Jakara.

Najprej pogled proti polfinalu

Tudi na račun novih okrepitev v taboru novomeške ekipe upajo, da bodo že na Kodeljevem prikazali svoje najboljše predstave. Že danes jih ob 20.30 v polfinalu čaka Šentjur. "Nikakor ne gledamo še proti finalu, ker se hitro lahko kaj zgodi in obstaneš v polfinalu. Ne glede na to, kdo bo igral v finalu, je Olimpija velik favorit. Vemo pa, da imajo tudi oni nekaj težav s poškodbami in da lahko v pokalnem tekmovanju nastopijo le štirje tuji košarkarji. Najprej gledamo samo tekmo s Šentjurjem, vemo, da smo velik favorit, da bo to povsem drugačno tekmovanje, a nekaj izkušenj s takimi tekmami večina naših fantov že ima. Poskusili se bomo čim bolj pripraviti, a ne glede na vse mislim, da bi morala biti kakovost v polfinalu na naši strani," je prepričan strateg Krke.

Žak Smrekar je dobil prvi vpoklic v člansko reprezentanco. Foto: Aleš Fevžer

Po pokalnem tekmovanju bodo klubi sicer dočakali nekaj premora, saj bodo na vrsti reprezentance, iz tabora Krke pa je slovenski selektor Aleksander Sekulić ob precej pomlajeni izbrani vrsti vpoklical štiri košarkarje – Tiborja Mirtiča, Roberta Jurkovića, Miho Cerkvenika in Žaka Smrekarja. "Iskreno nam ta reprezentančni premor z vpoklici hodi kar malce narobe, ker smo že zdaj trenirali štiri na štiri, ob tem je pomagal še pomočnik trenerja Domen Zevnik, na pomoč so nam priskočili tudi iz mlajših kategorij," je dejal Jakara. Nekaj besed je namenil tudi Smrekarju, ki si je prislužil prvi vpoklic v člansko vrsto.

"Žak je zelo natreniran in delaven, v tej sezoni je pridobil še nekaj fizične mase, še malo je zrastel, tako da se lahko kosa s preostalimi igralci v obrambi. Vsak od košarkarjev pa ima vzpone in padce, tega se vsi zavedamo, skušamo mu pomagati, on pa nam to vrača na parketu. Pomembno je, da vsak mlajši košarkar dobi priložnost tudi v takšnem tekmovanju, kot je liga ABA, je pa tukaj treba poudariti, da ni nič podarjenega, vse si je moral priboriti. Vsak se mora dokazati, želimo si, da bi še napredoval, tega je seveda zmožen," je dodal Jakara.

Špan: Sam bi si želel podobnega scenarija kot lani, samo ...

A še preden bodo nekateri košarkarji klubske drese zamenjali za reprezentančne, spet drugi pa bodo premor izkoristili za piljenje forme, bo na Kodeljevem v četrtek in petek okronan pokalni zmagovalec. V taboru Krke si močno želijo uvrstitve v finale, v katerem jih, če se ne bo zgodila senzacija, čaka nov obračun s Cedevito Olimpijo.

Jan Špan Foto: Aleš Fevžer

Novomeščani so v tej sezoni že dokazali, da se lahko kosajo z zmaji, v ligi ABA so si Ljubljančani nazadnje zmago zagotovili šele po podaljšku. Zelo pestro je bilo tudi v lanskem finalu pokalnega tekmovanja, v katerem so Ljubljančani po pravi drami slavili s 87:86. V obeh se je po veliko zapravljenih priložnostih kapetan Krke Jan Špan lahko le prijel za glavo, upa pa, da bo tokrat drugače.

"Pokalna tekmovanja so zanimiva, ker je tu le ena tekma, prisoten je večji pritisk na favorite kot na tekmah rednega dela sezone, na drugi strani pa so preostali lahko bolj sproščeni. Tako bo tudi v finalu, tudi za nas, seveda pod pogojem, da v polfinalu odpravimo Šentjur. Meni so takšne tekme še toliko ljubše, ker gre za dodaten naboj in dodatne možnosti za to, da se zgodijo presenečenja. Veliko je odvisno tudi od dnevne forme. Sam bi si želel podobnega scenarija kot lani, samo da bi nam potem uspelo dodati še tisto piko na i, ki nam je lani in tudi letos v rednem delu sezone lige ABA ni uspelo," je dejal Krkin kapetan, ki upa, da bosta spremembi v kadru ekipi dali dodatno moč.

"Dodajamo določene delce, ki so nam do zdaj manjkali, svoje pa so zdaj naredile še poškodbe. Počasi sestavljamo sliko, želim si, da bi te okrepitve v igro prinesle tudi svežino in dodatno motivacijo, da naredimo tisti presežek," je dejal Špan. "Mislim, da smo imeli v tej sezoni od štiri do šest tekem, v katerih smo bili prepričljivi, razen tistih zadnjih minut, ko nam tekem ni uspelo pripeljati do konca. Malce je k temu zagotovo doprinesla tudi naša oslabljena rotacija. Tudi psihično vse skupaj postaja zelo frustrirajoče, ko se stvari ponavljajo, a drugega, kot še enkrat iti skozi isto in narediti stvari boljše, ni. Na nas je, da še naprej dajemo vse od sebe in dodajamo odstotek po odstotek. Upam, da nam v tem preostanku sezone uspe dodati določene zadeve, ki so nam zdaj manjkale, in da tekme, ki smo jih zdaj izgubili, obrnemo v svojo smer. Želimo si, da nekdo potem reče, kako je Krki to uspelo, ne pa da se znova in znova ljudje sprašujejo, kako je Krki to uspelo zapraviti. Mogoče se to začne že ta teden, če ne, pa si res želim, da ne obupamo vse do konca in da dajemo še več vse do konca sezone," je sklenil Krkin kapetan.

Preberite še: