Aleksandar Bursać v Krki namesto Marca Garcie

Pri košarkarskem klubu Krki je prišlo do menjave igralcev. Novo mesto je zapustil branilec, Španec Marc Garcia, ki se je zasedbi Dejana Jakare pridružil na začetku sezone, novi član pa je postal srbski krilni center Aleksandar Bursać.

"Dobili smo kvalitetno okrepitev. Bursać je igralec, ki je znan po tem, da vedno odigra maksimalno, se bori, dobro teče v napad, zmore igrati na več igralnih pozicijah. Verjamem, da nam bo pomagal pri dosegi naših ciljev," je dejal trener Jakara.

Aleksandar Bursać (205 cm, 1995) je športno pot začel v Vršcu, potem pa je igral še za dva novosadska kluba Vojvodino in Vojvodino Srbijagas. Med letoma 2015 in 2019 je nosil dres FMP, dve leti je bil član Zadra (2020 - 2022), košarkarska pot pa ga je vodila tudi v špansko Girono (leta 2022), skopski MZT (2022/2023), črnogorski Mornar in na Kitajsko, od koder je zdaj prišel v Slovenijo.

Krka se je v sporočilu za javnost hkrati zahvalila Garcii za profesionalno sodelovanje in Špancu zaželela srečno nadaljnjo športno pot. Ob tem je zapisala, da se je igralec poškodoval, okrevanje pa bo dolgotrajno oziroma predvidoma skoraj do konca sezone.

