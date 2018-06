Zdovc ni več trener petkratnega hrvaškega prvaka

V pogodbi med Zdovcem in Cedevito je bilo zapisano, da bo zagrebška ekipa v primeru končne zmage v regionalni ligi Aba ali evropskem pokalu, kar bi pomenilo, da bi se prebila v elitno evroligo, samodejno podaljšala pogodbo z 51-letnim Konjičanom, a hrvaška ekipa teh ciljev ni izpolnila.

"Jure Zdovc je sijajen človek in trener. Pod njegovim vodstvom je Cedevita osvojila državno prvenstvo, pokal Krešimirja Ćosića in superpokal lige Aba. Za vse dosežke se mu iskreno zahvaljujemo, toda cilji kluba so bili jasni, teh pa v pravkar končani sezoni nismo izpolnili in se zaradi tega odločili za trenersko zamenjavo," so med drugim zapisali pri zagrebškem klubu.

Nekateri hrvaški in španski mediji so medtem že zapisali, da bo Zdovca zamenjal 42-letni Španec Sito Alonso, a tega v zagrebškem klubu niso potrdili.