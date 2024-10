Cedevita podpira mlade kreativCE

Cedevita je to jesen zagnala kampanjo Bodi TU. Bodi CE. Podpreti želi mlade kreativCE iz Zveze prijateljev mladine Slovenije in z optimizmom otrok navdihniti javnost.

Otroci nas lahko z edinstvenim pogledom na svet marsičesa naučijo. Umetnost predstavlja eno najmočnejših orodij za izražanje njihovih notranjih občutkov in misli.

Umetnost odraslim omogoča, da se učijo od otrok in svet doživijo z njihove perspektive. Z avtentičnim umetniškim izrazom otrok lahko odrasli uvidijo otroške občutke, misli in izkušnje, kar jim pomaga bolje razumeti emocionalno dinamiko ter njihove psihološke potrebe.

Raziskave kažejo, da imajo umetniške dejavnosti pomembne pozitivne učinke na čustveno zdravje in razvoj otrok. Umetnost jim pomaga razvijati socialne veščine, krepi njihovo samozavest in izboljšuje sposobnost reševanja težav. Poleg tega deluje ustvarjalni izraz kot terapevtsko orodje za soočanje s travmami ali stresom.

V kampanji Bodi TU. Bodi CE. je dala Cedevita glas ustvarjalnosti otrokom iz Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na kreativnih delavnicah so nas otroci iz Zveze prijateljev mladine Slovenije osvojili s svojo vedrino, radovednostjo in umetniškim izrazom ter dokazali, da se v vsakem skriva mali ustvarjalec. Pod vodstvom psihologinj Gabrijele Ištuk in Leone Bortas Hetler ter s pomočjo strokovnih nasvetov umetnikov Hane Tintor in Marka Borote so otroci naslikali prelepe risbe.

Z izbiro najljubšega okusa Cedevite lahko tudi skupnost podpre mlade kretivCE iz Zveze prijateljev mladine Slovenije in obenem poišče navdih na izobraževalni platformi budidobrobudice.com.

Platforma ponuja vrsto koristnih vsebin, vključno s strokovnimi članki, ki poudarjajo pomen ustvarjalnosti tako pri otrocih kot odraslih ter razlagajo, kako lahko ustvarjalni proces prispeva k duševnemu zdravju, reševanju težav in osebnemu razvoju.

Starši in otroci lahko na spletnem mestu najdejo tudi vodič ustvarjalnosti, ki so ga ilustrirali otroci iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, ter odkrijejo, kako lahko določene ustvarjalne tehnike v vsakdanjem življenju uporabijo tudi sami.

Naročnik oglasnega sporočila je CEDEVITA.