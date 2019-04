Zdaj gre zares: Primorci proti Zlatorogu, prvaki s Šenčurjem

Košarkarji Sixt Primorske so v rednem delu DP prikazali odlične predstave saj so na dosedanjih 60 tekmah vpisali 53 zmag, kar je nazadnje v slovenski prvoligaški družbi uspelo le ljubljanskemu Slovanu, leta 2006. Koprčani so si s prvim mestom v ligi za prvaka zagotovili prednost domačega igrišča vse do konca državnega prvenstva, v četrtfinalu pa jih čakajo obračuni z Zlatorogom. Laščani so se v končnico uvrstili z drugega mesta v ligi za obstanek potem ko so na zadnji tekmi rednega dela doma premagali Šentjur z rezultatom 96:59.

Aktualni državni prvak, Petrol Olimpija, je v letošnji sezoni doživela precej vzponov in padcev, kadrovskih sprememb ter nihanj v igri. S povratkom trenerja Jureta Zdovca so se Ljubljančani dvignili v formi in si v drugem delu priigrali drugo mesto na lestvici ter s tem prednost domačega igrišča vse do morebitne finalne serije. V četrtfinalu jim bodo nasproti stali košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe, ki so po slabem začetku sezone nato le strnili svoje vrste in se okrepili z mladimi, talentiranimi košarkarji, ki so v drugem delu tekmovanja pripomogli k uvrstitvi v četrtfinale.

Hopsi finalisti pokalnega tekmovanja, Krka išče formo

Hopsi so letos osvojili naslov pokalnih podprvakov. Foto: Vid Ponikvar Hopsi so v letošnji sezoni največje presenečenje državnega prvenstva, redni del tekmovanja pa so končali na tretjem mestu. Poleg odličnih predstav v državnem prvenstvu, so Hopsi osvojili tudi drugo mesto v letošnji sezoni pokala Spar, kjer so v finalu klonili proti Sixt Primorski. Hopsi veljajo za eno najboljših obrambnih ekip kar dokazuje tudi podatek, da so vodilno moštvo po ujetih žogah v obrambi in podeljenih blokadah.

Novomeška Krka, finalist lanskega državnega prvenstva, v letošnji sezoni ne prikazuje ravno najodmevnejših predstav. Krkaši so redni del tekmovanja končali na četrtem mestu, v pokalnem tekmovanju so izpadli v četrtfinalu, še največji uspeh pa so dosegli z odločilno zmago proti Petrolu Olimpiji za obstanek v prvi ABA ligi. V drugem delu tekmovanja so zaradi poškodbe ostali brez prvega organizatorja igre, kljub temu pa imajo v svojih vrstah veliko izkušenih igralcev, ki lahko z dobrimi predstavami pripeljejo Krko do želenega uspeha.

Državno prvenstvo, četrtfinale, prve tekme:

Preberite še: