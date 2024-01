Zvezdniška zasedba ZDA za Pariz, da bolj ne bi mogla biti: LeBron, Curry, Durant, Embiid ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znan je širši seznam 41 možnih igralcev košarkarske reprezentance Združenih držav Amerike, ki bodo na poletnih olimpijskih igrah v Parizu lovili peto zaporedno zlato medaljo. V lov na olimpijski naslov se bodo podali z vsemi najboljšimi, če načrtov ne bodo preprečile poškodbe. Američani so sicer ostali brez zadnjih dveh naslovov svetovnega prvaka.

LeBron James, ki na olimpijskih igrah ni igral od leta 2012, in Kevin Durant sta udeležbo na olimpijskih igrah napovedala že prej. Stephen Curry še ni igral na olimpijskih igrah, Joel Embiid pa se je odločil, da bo raje igral za ZDA kot Francijo ali Kamerun.

Na širšem seznamu so med drugim tudi soigralec Luke Dončića v Dallasu Kyrie Irving, Jimmy Butler, Paul George in Anthony Davis.

Američani bodo odigrali tri pripravljalne tekme, 10. julija s Kanado, 20. julija z Južnim Sudanom in 22. julija s svetovnimi prvaki Nemci.

Obstaja možnost, da bi se na olimpijskih igrah v Parizu pomerila klubska soigralca Dallas Mavericks Kyrie Irving in Luka Dončić. Prvi je na širšem seznamu ZDA, drugega pa s Slovenijo čaka kvalifikacijski turnir v Grčiji. Foto: Reuters

"Združene države so blagoslovljene z neverjetnimi talenti in zelo sem zadovoljen, da so številni superzvezdniki lige NBA izrazili željo, da predstavljajo našo državo v reprezentanci," je komentiral glavni menedžer ekipe ZDA Grant Hill.

To novo sanjsko moštvo, Dream Team, bo vodil trener Golden State Warriors Steve Kerr, ki je osvojil devet prstanov NBA, pet kot igralec Chicago Bulls in San Antonio Spurs ter štiri kot trener Warriorsov.