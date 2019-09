ZDA in Srbija v senci četverice, ki napada vrh

Srbija, ZDA, Poljska in Češka bodo danes začele boj za razvrstitev od petega do osmega na 18. svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Polfinalisti imajo dan počitka. Na delu bodo znova v petek, ko se bodo za finalno vstopnico najprej udarili Španci in Avstralci (10.00), ob 14. uri pa še Argentinci in Francozi.

Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo.

Med polfinalisti so bili sicer v zgodovini najbolj uspešni Argentinci, sicer prvi svetovni prvaki iz leta 1950 in srebrni na SP 2002. Španci so drugič med najboljšo četverico, leta 2006 pa so postali svetovni prvaki. Eno kolajno ima tudi Francija, in sicer bronasto z zadnjega prvenstva. Avstralci pa so novinci v polfinalih SP.

Za razvrstitev od 5. do 8. mesta

Četrtek

13.00, ZDA – Srbija (A)

15.00, Poljska - Češka (B)

Sobota

Zmagovalec A - Zmagovalec B

Poraženec A - Poraženec B