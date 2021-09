Zadnje slovo legendarnega Srba skozi slovenske oči

"Vedno je bil izjemo spoštovan tako v igralskih krogih kot v krogu svojih trenerskih kolegov. Vsi smo ga izjemno cenili in kamorkoli je prišel, je bilo to spoštovanje vedno opaženo," se ob zadnjem slovesu košarkarskega velikana Dušana Ivkovića spominja njegov kolega in nekdanji pomočnik na klopi Jugoslavije Janez Drvarič.

Košarkarski krogi so v četrtek obnemeli ob novici, da se je za vedno poslovil košarkarski strokovnjak in trener Dušan Ivković – Duda. 77-letnemu srbskemu košarkarskemu velikanu se je ob žalostni novici poklonil ves košarkarski svet, pečat, ki ga je v košarki pustil legendarni Duda, pa je neizbrisen. Bil je košarkarski čarovnik, ki je bil v svojem delu nezamenljiv. Ob njegovem slovesu smo se o spominih nanj pogovarjali z njegovim nekdanjim sodelavcem in slovenskim košarkarskim strokovnjakom Janezom Drvaričem.

Janez Drvarič se je s cmokom v grlu spominjal svojega velikega prijatelja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Desna roka v zlatem obdobju

Danes 72-letni Drvarič je bil od v obdobju od leta 1987 do 1989 njegov pomočnik v jugoslovanski reprezentanci na univerzijadi, olimpijskih igrah v Seulu leta 1988 in leto pozneje na evropskem prvenstvu leta 1989, ko je Jugoslavija v Zagrebu spisala pravljico in si v velikem slogu podredila vso konkurenco.

"Zelo mi je hudo. Res me je prizadelo, kajti v obdobju najinega sodelovala sva bila res povezana in skupaj smo takrat spisali res čudovito zgodbo. Res sem žalosten. Dušan je bil izrazit vodja, v odnosu do sodelavcev in do mene takrat kot njegovega pomočnika je bil vedno neverjetno korekten. Vedno smo si tudi pravično razdelili obveznosti. Res ga cenim. Bil pa je tudi zahteven, v vseh odnosih, zaradi česar je bil tudi tako uspešen. Igralce je znal voditi, vedno se je vedelo, kdo je glavni. Na koncu je vedno obveljala njegova beseda. Sodeloval je z res velikimi imeni svetovne košarke in v tem je bil izredno uspešen. Znal je sprejemati pomembne odločitve," se svojega kolega spominja Drvarič.

Srbijo je leta 2009 popeljal do srebra na EP. V polfinalu je Srbija izločila ravno Slovenijo. Foto: Guliverimage

Velik poudarek je dajal obrambi

Ivković je skupaj s svojo desno roko Jugoslavijo popeljal tudi do srebrne olimpijske medalje. "Kot selektor jugoslovanske reprezentance je velik poudarek vedno dajal igri v obrambi. Dvoma o talentu takratnih igralcev ni bilo, Dušan pa je znal iz njih potegniti maksimum. Na tem področju je napravil res velik premik. Čeprav so bili ti igralci izjemni kreativci v napadu, je od njih zahteval, da igrajo dobro tudi v obrambi. Iz tega je črpal možnost za protinapade in kreativno igro v napadu," je dejal Drvarič.

Ivković je v svoji bogati karieri z Olympiacosom dvakrat osvojil evroligo, med drugim pa je vodil tudi Partizan, CSKA, Anadolu Efes in izbrano vrsto Srbije. Vedno je bil izjemno spoštovan tako v igralskih krogih kot v krogu svojih trenerskih kolegov. "Vsi smo ga izjemno cenili in kamorkoli je prišel, je bilo to spoštovanje vedno opaženo. Res sem žalosten in kar težko mi je govoriti o tem. Težko je pričakovati, da bo še kdo tak, kot je bil Dušan. Bil je eden in edini, velikan," žalosti ob izgubi prijatelja ni skrival Drvarič.

Na EuroBasketu leta 2013. Foto: Guliverimage

"Žal se v zadnjem času nismo več veliko videvali, tudi Dušan je dolgo ostal v trenerskem poslu, treniral je klube po vsej Evropi. Izkoristil sem priložnosti, da sva se srečala, predvsem ko je prišel v Trst, takrat sem ga obiskal. Žal mi je, da se nisva večkrat srečala, a so se najine poti razhajale. Videla sva se tudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji leta 2013. Takrat je on vodil izbrano vrsto Srbije. Obiskal sem ga tudi v hotelu. Takrat sva se nazadnje srečala," je s cmokom v grlu dejal Drvarič, ki ga je legendarni Duda navduševal tudi zunaj parketa.

"Njegova velika ljubezen zunaj parketa so bili golobi. Te je imel tudi v svoji hiši. To mu je predstavljalo veliko sproščanje in užitek. V zadnjih letih pa je ves čas prikrival svoje zdravstvene težave. Tudi sam nisem vedel podrobnosti. Dušan je bil vedno in povsod velik borec, ne le v košarki, tudi v življenju. A žal mu v tem zadnjem boju ni uspelo," je ob zadnjem pisku sirene v življenju legendarnega Ivkovića sklenil Drvarič.

