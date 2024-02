Za Šenčur druga liga ABA previsok izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so izgubili vse tri tekme na četrtem turnirju te sezone v regionalni ligi Aba 2. V Novem Sadu so pokleknili pred MZT Skopjem, Vojvodino ter v 10. krogu še proti Mozzart Skopju.

Varovanci trenerja Miljana Pavkovića so bili tudi na sobotni tekmi brez pravih možnosti za presenečenje. Po treh četrtinah so imeli že 17 točk zaostanka, tako da so lahko v zadnjih desetih minutah zgolj omilili poraz. Domen Petrovič je dosegel 15 točk ob stoodstotnem metu iz igre, 14 jih je dodal Jan Novak (devet podaj, šest skokov, pet ukradenih žog), 13 pa Gaber Ožegovič.

GGD Šenčur je pred zadnjim turnirjem, ki bo v drugi polovici marca v Širokem Brijegu, pri izkupičku 3-7, za osmim mestom, ki še vodi v četrtfinale, pa zaostaja eno zmago. Zgolj tri zmage ima tudi drugi slovenski predstavnik v tem regionalnem tekmovanju, Kansai Helios, ki bo tekmo desetega kroga igral v nedeljo ob 15. uri proti zadnjeuvrščeni Šibenki.