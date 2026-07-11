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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
8.52

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Victor Wembanyama NBA

Sobota, 11. 7. 2026, 8.52

7 minut

Košarkarska tržnica, 11. julij

Wembanyama podaljšal s San Antonio Spurs

Avtorji:
B. B., STA

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Victor Wembanyama | "Tu ostajam. Ne glede na vse." | Foto Guliverimage

"Tu ostajam. Ne glede na vse."

Foto: Guliverimage

Francoski košarkarski reprezentant Victor Wembanyama je v petek podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe z moštvom lige NBA, San Antonio Spurs. Pred tem tem je navijačem preko družbenih omrežij sporočil: "Tu ostajam. Ne glede na vse."

Pri Spurs so na svojih družbenih omrežjih objavili videoposnetek podpisa in tako potrdili večletno podaljšanje sodelovanja.

Ameriški ESPN je poročal, da gre za petletno pogodbo, vredno 252 milijonov dolarjev (220,7 milijona evrov), kar je najvišji možni znesek za novinca, in v peti sezoni vključuje možnost igralca za podaljšanje.

Dvaindvajsetletni Francoz je že prej na omrežju X objavil sporočilo za "družino Spurs" in namignil, kaj čaka 2,24 metra visokega zvezdnika.

Wembanyama je minulo sezono v dresu teksaške ekipe v povprečju dosegal 25 točk, 11,5 skoka, 3,1 podaje, eno ukradeno žogo in 3,1 blokade na tekmo, moštvo Spurs pa se je prebilo do finala lige NBA, kjer je moralo priznati premoč ekipi New York Knicks.

Francoz je bil po porazu v finalu lige NBA močno razočaran, a novica, da bo dolgoročno ostal član moštva Spurs, bo navdušila navijače San Antonia.

V dosedanji karieri ima v ligi NBA povprečje 23,4 točke, 11 skokov, 3,5 podaje, 3,5 blokade in 1,1 ukradene žoge na tekmo.

Odkar je v ligo NBA vstopil kot prvi izbor na naboru leta 2023, je sprožil izjemen preobrat v uspešnosti moštva iz San Antonia.

Victor Wembanyama | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Izjemno leto

V njegovi prvi sezoni so zmagali le na 22 tekmah, v naslednji na 34, nato pa so se s sijajno sezono, v kateri so zabeležili 62 zmag, silovito vključili v boj za naslov.

Čeprav je globoko občutil težo finalnega poraza, je Wembanyama že razmišljal o vrnitvi v finale.

"Kar zadeva izkušnje, je bilo to izjemno leto," je dejal junija, potem ko je New York v finalnem dvoboju slavil s 4:1 v zmagah. Dodal je, da je eden najtežjih vidikov poraza dejstvo, da "bo verjetno preteklo sto tekem, preden se bomo lahko vrnili v finale".

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