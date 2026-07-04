LA Lakersi na tržnici še niso rekli zadnje

Los Angeles Lakersi so v prvih dneh poletne tržnice v ligi NBA pošteno prevetrili svoje vrste. Jezerniki pa naj bi zdaj preučevali več možnosti za zapolnitev vloge rezervnega centra, potem ko je ekipo že okrepil Walker Kessler, a sta se poslovila Deandre Ayton in prejemnik slovenskega potnega lista, Jaxson Hayes.

Los Angeles Lakersi so po odhodu LeBrona Jamesa močno premešali svojo zasedbo. Najprej so jo okrepili z Walkerjem Kesslerjem, zatem pa so prišli še Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Collin Sexton in nazadnje Jaden Hardy. Ob tem so se poslovili Marcus Smart, Deandre Ayton, Luke Kennard in tudi Jaxson Hayes, tako da Lakersi na letošnji tržnici še niso rekli zadnje.

Z dvema prostima mestoma v ekipi, štirimi izbori na naboru, ki jih je mogoče menjati, in nekoliko večjo finančno fleksibilnostjo, ki jim je na voljo, se Lakersi osredotočajo na odpravljanje očitnih vrzeli v ekipi.

Zato naj bi preučevali več možnosti za zapolnitev vloge rezervnega centra. Po poročanju Shamsa Charanie z ESPN naj bi se Lakersi po menjavi Deandreja Aytona k Washington Wizardsom osredotočili na iskanje še enega pomembnega igralca na trgu. Med imeni, ki so se najprej pojavila v računicah, so bili Andre Drummond, Jonas Valančiunas in Kevon Looney, a je Drummond medtem že podpisal sodelovanje z New York Knicksi. Kot morebitna možnost se omenja Litovca, ki ga pogodba še za eno leto veže z Denver Nuggetsi, sodelovanje v sezoni 2026/27 pa je opcija ekipe, medtem ko naj bi litovski orjak že razmišljal o vrnitvi v Evropo, kjer naj bi v primeru konca sodelovanja z Denverjem sklenil pogodbo z Žalgirisom. Looney je na drugi strani trenutno prost igralec brez omejitev, na trgu pa je tudi 28-letni Nick Richards.

Ob pestrem dogajanju naj bi Lakersi še vedno razmišljali tudi o prihodu Jonathana Kuminge.

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