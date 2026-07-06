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Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.10

Osveženo pred

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NBA Liga NBA Liga NBA Košarkarska tržnica Rui Hachimura Los Angeles Lakers

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.10

35 minut

Tržnica NBA

Los Angeles prečrtal še Ruija Hachimuro

Avtor:
Š. L.

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Los Angeles Lakers, Rui Hachimura | Rui Hachimura se ne bo vrnil v zasedbo Lakersov. | Foto Reuters

Rui Hachimura se ne bo vrnil v zasedbo Lakersov.

Foto: Reuters

Los Angeles Lakersi so pri temeljiti prenovi svoje ekipe potegnili še eno potezo. Neznank pri Ruiju Hachimuri ni več, japonski košarkar, ki je po koncu prejšnje sezone postal prosti igralec, pa se ne bo vrnil v zasedbo Jezernikov, poročajo ameriški mediji.

Po poročanju Lakers All Day Everyday, so Lakersi Hachimuro obvestili, da nanj v naslednji sezoni ne bodo računali. Hachimura je postal neomejeni prosti igralec po koncu zadnjega leta svoje triletne pogodbe z Lakersi, vredne 51 milijonov dolarjev.

V 68 nastopih rednega dela sezone je v povprečju dosegal 11,5 točke, 3,3 skoka in 0,8 podaje na tekmo. V končnici pa je bil eden najpomembnejših igralcev ekipe, saj je v povprečju igral približno 39 minut na tekmo ter dosegal 17,5 točke, 4,0 skoka in 1,7 podaje ob 54,9-odstotnem metu iz igre in 56,9-odstotnem metu za tri točke.

Lakersi so v letošnjem poletju po odhodu LeBrona Jamesa zelo dejavni na košarkarski tržnici, potem ko so se osredotočili na gradnjo ekipe okoli Luke Dončića. Najprej so podpisali novo pogodbo z Austinom Reavesom, svoje vrste pa so okrepili še z Walkerjem Kesslerjem, Sandrom Mamukelashvilijem, Quentinom Grimesom in Collinom Sextonom ter z novincem Cameronom Carrom. Poleg Jamesa in Hachimure v naslednji sezoni v ekipi ne bo Marcusa Smarta, Jaxsona Hayesa in Deandreja Aytona.

Po poročanju The Stein Line Lakersi trenutno iščejo še okrepitev, ki bo pripomogla v obrambi, in rezervnega centra za Kesslerja. "Lakersi, kot pravijo viri iz lige, se osredotočajo na pridobitev še dveh košarkarjev, potem ko so se v petek z Washingtonom dogovorili o menjavi Deandreja Aytona za nekoliko cenejšega Jadena Hardyja in dva bodoča izbora v drugem krogu," je zapisano v poročilu. Med glavnimi imeni za prihod v mesto angelov se trenutno omenja Jonasa Valančiunasa, Kevona Looneyja, pa tudi Jonathana Kumingo.

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