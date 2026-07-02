V ligi NBA se je z odprtjem poletne tržnice začelo pestro dogajanje, v katerem so v torek prednjačili Los Angeles Lakersi. Za zadnjo odmevno potezo pa so poskrbeli pri Boston Celticsih, kjer so Jaylena Browna poslali k Philadelphii 76ers v zameno za Paula Georgea in nekatere izbore na naboru, kar so številni označili za eno najbolj neumnih menjav v zgodovini lige.

"Boston Celticsi so se dogovorili za menjavo Jaylena Browna k Philadelphia 76ersom za Paula Georgea, dva izbora v prvem in dva izbora v drugem krogu," je ponoči po slovenskem času ligo NBA zatresel insider ESPN Shams Charania. Številni so to potezo Bostona označili za eno najbolj neumnih v zgodovini lige NBA.

George je sicer v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 17,3 točke in 5,3 skoka na tekmo, kar je bila njegova druga sezona pri 76ersih. Zaradi poškodbe kolena in 25 tekem dolge suspenzije zaradi kršitve pravil lige o dopingu pa je nastopil le na 37 tekmah in je daleč od predstav, ki so ga krasile na vrhuncu njegove kariere.

Paul George Foto: Guliverimage

Brown pa je na drugi strani v zadnjih letih pustil neizbrisen pečat v ligi v dresu Bostona. Med drugim je osvojil naziv za najboljšega obrambnega igralca lige, bil je udeleženec tekme All-Star in celo med glavnimi kandidati za naziv MVP. Bilo je neverjetno produktivno desetletje dela, v katerem se je Brown prebil od obrambnega člana do igralca All-Star in kandidata za MVP. Skupno je nastopil na petih tekmah vseh zvezd, dvakrat je bil izbran v drugo postavo lige NBA, enkrat je končal na šestem mestu v glasovanju za najkoristnejšega igralca (MVP) in pomagal Celticsom osvojiti prvenstvo lige NBA v sezoni 2023–2024, s čimer si je za svojo predstavo prislužil naziv najkoristnejšega igralca finala.

Perkins: To je bila ena najbolj neumnih menjav v zgodovini lige NBA

Kljub temu so se Kelti odločili, da tudi ob povratku Jaysona Tatuma začnejo znova in končajo sodelovanje z Brownom. A navijače Bostona je razjezilo predvsem to, kar je ekipa iztržila v zameno za košarkarja, ki je v prejšnji sezoni dosegal 28,7 točke in 6,9 skoka na obračun. Nekdanji košarkar Bostona, zdaj pa športni analitik ESPN Kendrick Perkins se ob odmevni menjavi ni zadrževal. Med drugim je dejal, da bi se vodstvo 76ersov moralo predsedniku Bostona Bradu Stevensu na vse mogoče načine zahvaliti, da jo je omogočil.

Kendrick Perkins on Jaylen Brown being traded to Philly:



"This is a sad day for the Boston Celtics. Paul George hasn't been consistently good since I was skinny. (Brad Stevens) just basically handed the Philadelphia 76ers a trip to the NBA Finals next year" pic.twitter.com/QRiTU6H9MK — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) July 2, 2026

"No, to je bila ena najbolj neumnih menjav v zgodovini lige NBA," je Perkins dejal v oddaji SportsCenter na ESPN. "To je žalosten dan za Boston. Paul George ni bil konsistenten, vse odkar sem bil jaz nazadnje suh. Mike Gansey, Jameer Nelson in Bob Myers bi morali Bradu Stevensu streči zajtrk v postelji. Govorim o narezanem sadju, grozdju brez pešk, metinem čaju in toastu z jagodno marmelado, ker so ga odlično pretentali. To je žalostno na vseh področjih. Odpovedali ste se Jaylenu Brownu, ki je eden izmed desetih najboljših igralcev lige NBA. Zame pa je Brad Stevens izgubil vse možnosti že, ko ni dobil Giannisove pogodbe proti Patu Rileyju in Miami Heatu," se je ob preteklo dogajanje v zvezi z Giannisom Antetokounmpom, ki je bil tudi v govoricah za odhod v Boston, obregnil Perkins.

"Stevens je potem, ko je izgubil Antetokounmpa proti Miamiju, nenadoma postal obupan, vpletla so se čustva in občutki ter zgodila se je neumnost, kot je ta." Nekdanji center Celticsov je podvomil tudi v Georgeovo telesno pripravljenost in zanesljivost v tej fazi njegove kariere, še posebej ob Jaysonu Tatumu, ki po hudi poškodbi Ahilove tetive še ni stoodstoten.

"Paul George v zadnjih dveh, treh sezonah ni bil zanesljiv. Zdaj ga dobite pri 35 letih in ga postavite ob bok Jaysonu Tatumu, ki se ravnokar vrača po poškodbi Ahilove tetive. Ob tem pa Boston nima druge možnosti. Govorimo o mestu prvakov, govorimo o eni od zgodovinsko najpomembnejših franšiz v športu, kjer so za navijače pomembni le uspehi," je še dodal. Po poročanju Shamsa Charanie iz ESPN je bila sicer Bostonova začetna zahtevana cena višja, saj naj bi Celticsi kot del posla želeli tudi novinca 76ersov VJ Edgecomba, a so na koncu po mnenju večine gledalcev in navijačev v ligi NBA iztržili veliko premalo.

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