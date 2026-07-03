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Avtor:
Ž. L.

Petek,
3. 7. 2026,
19.49

Osveženo pred

9 minut

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Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers NBA Deandre Ayton Washington Wizards Jaden Hardy

Petek, 3. 7. 2026, 19.49

9 minut

Košarkarska tržnica

K Dončiću v Lakerse prihaja znanec iz Dallasa, pomemben člen odhaja

Avtor:
Ž. L.

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Luka Dončić, Deandre Ayton, Los Angeles Lakers | Luka Dončić bo v prihodnji sezoni zaigral v povsem prenovljeni zasedbi Los Angeles Lakers. | Foto Guliverimage

Luka Dončić bo v prihodnji sezoni zaigral v povsem prenovljeni zasedbi Los Angeles Lakers.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo v novo sezono očitno vstopil s povsem spremenjeno ekipo. Los Angeles Lakers po poročanju ameriških medijev nadaljujejo kadrovsko prenovo, saj bo moštvo zapustil še center DeAndre Ayton, ki odhaja k Washington Wizards. V mesto angelov prihaja nekdanji Dončićev soigralec.

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Po poročanju odlično obveščenega NBA insajderja Shamsa Charanie bodo Lakersi DeAndreja Aytona poslali k Washington Wizards. V nasprotni smeri prihaja 23-letni branilec Jaden Hardy, Los Angeles pa bo prejel še dva izbora drugega kroga nabora lige NBA. Posel je del širše prenove ekipe, ki jo franšiza iz mesta angelov gradi okoli Luke Dončića.

Sedemindvajsetletni košarkar z Bahamov se je Lakersom pridružil skoraj natanko pred letom dni, potem ko je po odkupu pogodbe zapustil Portland Trail Blazers. V Los Angelesu so v njem videli rešitev pod obročema, a v dresu slovite franšize ni uspel prepričati, čeprav je zatrdil, da je pripravljen v zasedbi sprejeti tudi drugačno, bolj obrobno vlogo.

Po prihodu centra Walkerja Kesslerja je postalo jasno, da se utegne močno spremeniti tudi status Deandreja Aytona, kot kaže pa je po Jaxsonu Hayesu tudi on pomahal v slovo Crypto.com Areni.

Hardy nova mlada okrepitev

Lakersi bodo v zameno dobili Jadena Hardyja, 23-letnega branilca, ki je Dončića dobro spoznal že v Dallasu, kjer je igral zadnja štiri leta, februarja pa je moral odpotovati v Washington. Hardy velja za napadalno nadarjenega košarkarja, ki lahko prispeva točke s klopi, ob njem pa bo Los Angeles dobil še dva izbora drugega kroga nabora.

Jaden Hardy je februarja letos zapustil Dallas. | Foto: Reuters Jaden Hardy je februarja letos zapustil Dallas. Foto: Reuters

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