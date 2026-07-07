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Avtor:
R. P.

Torek,
7. 7. 2026,
22.58

Osveženo pred

8 minut

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Kevon Looney Liga NBA Liga NBA NBA Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers

Torek, 7. 7. 2026, 22.58

8 minut

Kevin Looney

Luka Dončić dobil pomembno okrepitev. Prihaja trikratni prvak lige NBA!

Avtor:
R. P.

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Luka Dončić | Luka Dončić bo v sezono 2026/26 vstopil s številnimi novimi soigralci. | Foto Guliverimage

Luka Dončić bo v sezono 2026/26 vstopil s številnimi novimi soigralci.

Foto: Guliverimage

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v novo sezono vstopili v številnimi novinci. Po poročanju Shamsa Charanie bo konkurenco na položaju centrov okrešil Kevon Looney. 30-letni center je nazadnje igral za New Orleans, v dresu Golden Stata pa je osvojil kar tri NBA naslove.

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