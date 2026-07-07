Luka Dončić dobil pomembno okrepitev. Prihaja trikratni prvak lige NBA!

Torek, 7. 7. 2026, 22.58
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Kevin Looney
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Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v novo sezono vstopili v številnimi novinci. Po poročanju Shamsa Charanie bo konkurenco na položaju centrov okrešil Kevon Looney. 30-letni center je nazadnje igral za New Orleans, v dresu Golden Stata pa je osvojil kar tri NBA naslove.
Free agent center Kevon Looney has agreed on a one-year, $3.9 million deal with the Los Angeles Lakers, Life Sports Agency CEO Todd Ramasar tells ESPN. pic.twitter.com/fxfdg3yhSV— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026
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