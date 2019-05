Vrtoglavi ples milijonov: Antetokounmpo do najvišje plače v zgodovini lige NBA?

Ko je po četrtkovem porazu svojega Milwaukeeja proti Torontu pokrit s kapuco in mrkega obraza stopil pred novinarje, vroči kandidat za najkoristnejšega igralca lige NBA za sezono 2018/19 Giannis Antetokounmpo ni razmišljal o veljavni pogodbi in morebitnem podaljšanju prihodnje leto. V glavi se mu je vrtel film pete tekme vzhodnega finala, po kateri je Toronto stopil na prag velikega finala najmočnejše lige na svetu. "Naj se zgodi, kar se pač mora in se bo. A nekaj vam povem. Ne bomo se predali. Ne bomo razpadli. Jezni se bomo vrnili in storili vse za preobrat," je po 24 točkah ter po šestih skokih in asistencah dejal 24-letni zvezdnik. Tokrat ga je zasenčil Kawhi Leonard.

Vroče poletje 2020: pogodba za 218 milijonov evrov?

Malo pred ameriško-kanadskim obračunom je vodstvo lige NBA objavilo člane najboljših peterk lige. Da je v prvi peterki tudi Antetokounmpo (poleg njega še James Harden, Stephen Curry, Paul George in Nikola Jokić), ni nikakršno presenečenje. Kar 211 centimetrov visoki grški mišičnjak namreč velja za najbolj vročega kandidata za najkoristnejšega košarkarja lige NBA. Edini resni tekmec je bradati zvezdnik Houstona James Harden. Ameriški mediji pa so hitro izpostavili, da mu je že uvrstitev v peterko prinesla dodaten bonus za še višjo plačo. Ko bo prihodnje poletje podpisoval novo pogodbo, bi lahko na njej pisalo 218 milijonov evrov.

Začel je z 1,6 milijona evrov

Ko je leta 2013 kot 15. izbor prestopil prag lige NBA, mu je prva pogodba v prvi sezoni namenila 1,6 milijona evrov. Tudi v nadaljnjih treh sezonah raven njegovih prihodkov ni bistveno poskočila. Njegovo podcenjenost in zmoto pri naboru je pravzaprav dokončno potrdila šele pogodba leta 2016, ki je bila vredna okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev. A že leta 2020 naj bi bil upravičen do najvišje pogodbe. Gre za pogodbo, ki jo v ZDA imenujejo "supermax"in predvideva presežek klubske kapice, podpisujejo pa jo lahko košarkarji z osemletnim stažem, ki se v prvih štirih sezonah niso selili, obenem pa so prejemniki individualnih nagrad.

Foto: Getty Images

Od prodajalca spominkov do milijonarja

Po grobih izračunih bi Grkove letne plače lahko znašale 37,63, 40,6, 43,72, 46,73 in 49,73 milijona evrov, s čimer bi presegel Hardnovo rekordno pogodbo (200 milijonov evrov). Vse to v svetu, kjer se kakovost prepogosto meri tudi na podlagi ameriških zelencev, dokazuje, da Antetokounmpo, ki je 6. decembra dopolnil 24 let, še zdaleč ni zgolj zvezdnik v evropskih okvirih. To dokazuje tudi letošnje glasovanje za začetni peterki tekme zvezd v ligi NBA, v katerem je prejel največ glasov v vzhodni konferenci. V tej sezoni grški reprezentant navdušuje s povprečjem kar 27,7 točke, 12,5 skoka in šestih asistenc. S tem je krepko nadgradil delo v prvih petih sezonah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prav vse je odigral za Milwaukee in iz leta v leto napredoval. Prelomno je bilo leto 2017, v katerem je prejel priznanje za igralca, ki je najbolj napredoval, se uvrstil v drugo peterko lige in prvič zaigral na tekmi vseh zvezd.

Pred selitvijo v ligo NBA je Antetokounmpo igral v vrstah grškega nižjeligaša Filathlitikos iz atenskega predmestja Zografou. Tudi rojen je v grški prestolnici, kamor so njegovi nigerijski starši pribežali iz Lagosa. Družina je živela v Sepolii, kjer je Giannis turistom prodajal spominke, a je kmalu postalo jasno, da je, tako kot tudi njegova mlajša brata Kostas in Alexis, nadarjen za košarko.