Vroča tržnica: Helios predstavil novega centra

Nov center v Domžalah

Za košarkarsko ekipo Helios Suns bo v prihajajoči sezoni igral 29-letni črnogorski košarkar Mihailo Sekulović, ki je lansko leto preživel v Bolgariji. Nadomestil bo centra Ryana Krienerja, ki se je zaradi osebnih razlogov nepričakovano vrnil v ZDA, so sporočili iz domžalskega prvoligaša.

Izkušeni, 2,04 metra visoki Sekulović se v Domžale seli iz bolgarskega Balkana, za katerega je lani v vseh tekmovanjih v povprečju dosegal po 10,9 točke, 5,7 skoka in 2,8 podaje na tekmo. Košarkarji iz Botevgrada so v predčasno končani sezoni igrali tudi kvalifikacije za ligo prvakov in nastopali v Fibinem evropskem pokalu.

"O klubu in ljudeh v ekipi sem slišal samo pozitivne stvari, tako da sem zelo zadovoljen, da bom v novi sezoni član Helios Sunsov. Klubskemu osebju, navijačem in soigralcem najprej želim, da bomo zdravi, hkrati pa, da bomo skupaj uživali in poskušali uresničiti zastavljene cilje. Veselim se prihoda in igranja v Sloveniji," je po podpisu pogodbe povedal Črnogorec.

Sekulović je poleg tega igral še v Bosni in Hercegovini za Zrinjski in Slobodo iz Tuzle, na Poljskem za Miasto Szklo in v domači Črni gori za Mornar, Zeto in Teodo Tivat.

