Izenačenje rekorda

Vito Kučić izenačil neverjetni rekord Stephena Curryja #video

Vito Kučinić | Vito Kučinić je izenačil poseben rekord. | Foto Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer

Vito Kučinić je izenačil poseben rekord.

Foto: Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer

Pravi ljubitelji košarke že dolgo časa spremljajo in občudujejo Stephena Curryja, košarkarja Golden State Warriorsov. A zdaj se je ob njegovem dosežku znašel tudi hrvaški košarkar Vito Kučić, potem ko mu je na treningu uspel neverjeten niz, ki so ga tudi posneli.

Mladi košarkar Splita je pred tekmo proti Zaboku na ogrevanju zadel kar 105 trojk zapored brez zgrešenega meta in s tem izenačil neuradni rekord zvezdnika Golden State Warriorsov. Ta dosežek je še toliko bolj neverjeten, ker Kučić na sami tekmi sploh ni dobil priložnosti, da bi stopil v igro. Žoge mu je med ogrevanjem podajal pomočnik trenerja Andrija Stipanović.

Stephen Curry je ta niz dosegel leta 2020. Foto: Reuters

Njegov neverjeten niz zadetih trojk so posneli, posnetek pa hranijo pri Splitu. Sicer je Curry leta 2020 postavil neuradni rekord s 105 zaporednimi zadetimi trojkami na treningu, zdaj pa se je na vrh skupaj z njim povzpel še hrvaški branilec.

Zanimivo je še, da je imel Kučić pred dnevi zaradi poškodbe prevezo čez oko, očitno pa ga to ni oviralo, saj je kmalu po tem poskrbel za poseben mejnik, ki odmeva v košarkarskih krogih.

