Visoka kazen za Crveno zvezdo

Crvena zvezda je od Evrolige prejela 30 tisoč evrov kazni. Njeni navijači so se med zadnjo tekmo Evrolige proti Žalgirisu iz Kaunasa v Stark Areni lotili številnih zlonamernih dejanj. Liga je zaradi tega kaznovala klub.

Vodstvo je sporočilo, da je Crveni zvezdi naložilo kazen v višini 30 tisoč evrov zaradi "ponavljajočih se incidentov".

Domači navijači so namreč začeli metati različne predmete na igrišče po odločitvi sodniške trojke, potem je bil košarkar Žalgirisa Keenan Evans zelo blizu, da bi stopil nazaj čez polovico igrišča. Ko so posnetek prikazali na velikem platnu v areni, se je začelo javno zgražanje, ki je povzročilo kratko prekinitev tekme.

Po dvoboju, ki so ga dobili gostje iz Kaunasa, so bili na enak način napadeni tudi sodniki, ko so zapuščali dvorano. Evroliga je pozneje ugotovila, da je bila sodniška odločitev glede Evansa pravilna.