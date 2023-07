Številka ena nabora NBA na drugi tekmi popravila vtis

Ostroge so proti tekmecem iz ameriške zvezne države Oregon izgubile z 80:85, za medije in gledalce pa je bila bolj zanimiva predstava visokoraslega Francoza, ki je v mestu greha močno izboljšal svojo "zmedeno" premierno predstavo s prve tekme proti Charlottu. Tedaj je - ob skupnem metu iz igre 2/13 - dosegel devet točk, osem skokov, pet blokad in tri podaje.

"Sem le novinec, za menoj ni še nobene tekme lige NBA. Vsega se moram še naučiti. Resnica je, da v petek nisem vedel, kaj pončem, in tudi na naslednjih tekmah mi še ne bo vse jasno. A sčasoma se bom privadil, upam, da bom pripravljen na sezono. Še vedno sem le otrok, pripravljen sem se učiti," je po nedeljski tekmi dejal najstnik.

Wembanyama je že na začetku priprav dejal, da bo za ekipo iz Teksasa v okviru poletne lige NBA odigral le dve tekmi, naslednji dve proti Washingtonu v torek in Detroitu v petek pa bo izpustil.