Vesela novica za slovenske prvake

Pet tekem in pet porazov je izkupiček, ki si ga košarkarji Cedevite Olimpije pred začetkom evropske sezone zagotovo niso predstavljali. Zasedba Jurice Golemca je v skupini A še edino moštvo, ki še ni okusilo slasti zmage. Zmaji bodo negativni niz poskušali prekiniti na gostovanju pri Lietkabelisu, ki je trenutno z dvema zmagama na lestvici mesto pred Olimpijo. Obe zmagi je Lietkabelis dosegel na domačem parketu, kjer v tej sezoni poraza še ne pozna, zato tudi Olimpijo čaka zelo zahtevna naloga.

"Pričakujemo zelo težko tekmo. Lietkabelis je odlična ekipa, ki je zelo dobro vodena s klopi. Že kar nekaj let jo vodi trener Nenad Čanak, ekipa pa je sestavljena iz domačih igralcev, ki so vsi visoki in fizično močni ter se med seboj dobro poznajo. Obenem imajo naši tekmeci v svojih vrstah še nekaj izkušenih tujih košarkarjev. Na domačem parketu poraza še ne poznajo, v pretekli sezoni pa so v polfinalu državnega prvenstva presenetili Žalgiris. Moramo se pripraviti na tekmo, ki ne bo lahka. Pred nami je dolgo potovanje, a moramo biti pozitivni in samozavestni, obenem pa moramo narediti vse, da dosežemo zmago," je pred tekmo dejal strateg Jurica Golemac.

Jurica Golemac je pozdravil vrnitev nekaterih košarkarjev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vrnitev Dragića in Gnjidića

Nekaj optimizma v ljubljansko zasedbo vnaša vrnitev Zorana Dragića, ki se je poškodoval na letošnjem EuroBasketu, in Lovra Gnjidića, ki sta z ekipo odpotovala v Litvo. Že na zadnji tekmi lige ABA se je v zasedbo Olimpije vrnil tudi Karlo Matković. "Z vrnitvijo Dragića in Gnjidića bomo povečali rotacijo igralcev. Časa za konkreten trening sicer ne bo veliko, a dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo s prvo zmago v sezoni," je še dejal Golemac, ki še vedno ne more računati na pomoč Roka Radovića, Marka Radovanovića in tudi Jana Kosija.

Marko Jeremić upa, da bodo predstavo s tekme z Zadrom prenesli tudi na gostovanje v Litvi. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarji Cedevite Olimpije v dvoboj z Lietkabelisom vstopajo po zmagi na dvoboju z Zadrom v ligi ABA. V Hali Tivoli so zmaji na parketu prevladovali od začetka do konca srečanja in se po 40 minutah igre veselili zmage z rezultatom 97:79. "V soboto smo se Zadru v obrambi zoperstavili odločno in čvrsto. V napadu je žoga krožila, vsi smo se gibali in delali to, kar najbolje znamo. Če nam uspe takšno igro zadržati, imamo veliko možnosti, da tudi danes dosežemo zmago," je prepričan Marko Jeremić.

"Nimamo veliko časa za pripravo na tekmo, zagotovo pa je pred nami obračun z zahtevnim tekmecem, zato nas čaka težka tekma. Če nam bo uspelo zadržati energijo z zadnje tekme v regionalni ligi, imamo veliko možnosti, da dosežemo zmago. Potrebujemo jo za samozavest in upamo na to, da lahko v EuroCupu kmalu začnemo zmagovati," je sklenil Jeremić.

