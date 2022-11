Met za 75 tisoč dolarjev, dvorana pa je norela #video

🤯 A @Lakers fan just hit a halfcourt shot for $75,000! pic.twitter.com/wzDXnJfiSS

Ena izmed tekem v najmočnejši košarkarski ligi je bila tudi tekma med Los Angeles Lakers in Indiana Pacers. Tekma se ni končala po željah Jezernikov, saj so za eno točko izgubili proti Indiani. Je bilo pa zato veliko bolj veselo med polčasom.

Eden od navijačev LA Lakers je dobil priložnost, da vrže žogo s sredine igrišča in dobi ček v vrednosti 75 tisoč dolarjev (71 tisoč evrov), če zadene koš. Na veliko presenečenje vseh gledalcev v dvorani in tudi igralcev je srečnež zadel ter si nepričakovano prislužil zajetno vsoto denarja.

Dvorana je ponorela. Kako tudi ne, saj je minilo že dve leti, odkar je nekomu v Los Angelesu uspelo zadeti s sredine igrišča.

Srečnega koša so se veselili tudi košarkarji LA Lakers, med njimi Anthony Davis, ki je met spremljal s klopi in za tem čestital junaku večera. Ta srečnež naj bi bil Jaime Murry.

The shotmaker’s name is Jamie Murry from Downey, Calif. https://t.co/jEddcQcLIw