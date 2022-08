Vdova Kobeyja Bryanta tožila in iztožila

Sodišče v Los Angelesu je odločilo, da so bile slike s kraja nesreče, ki kažejo dele trupel, na neprimeren način posredovane javnosti, piše New York Times.

V helikopterski nesreči se je ob takrat 41-letni nekdanji košarkar moštva Los Angeles Lakers v bližini Los Angelesa ponesrečil skupaj s svojo 13-letno hčerko Gianno in še sedmimi sopotniki. Skupaj so bili na poti na dekliško košarkarsko tekmo.

S kraja nesreče so v javnost prišle slike. Te so na kraju dogodka posneli pripadniki policijskih in gasilskih enot. Kasneje so te slike kazali v javnosti in košarkarjeva vdova Vanessa se je odločila za tožbo.

Skupaj z Vanesso Bryant je tožbo vložil še eden od svojcev ponesrečencev, ki mu je sodišče prav tako prisodilo odškodnino v milijonskem znesku. Ostali svojci so vložili ločene tožbe.

