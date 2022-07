Slovenka postala prva športna direktorica v britanski košarki

Nekdanji košarkarico Vanjo Černivec smo vam lani predstavili v Sportalovi rubriki Druga kariera. Bila je mednarodna skavtinja ekipe lige NBA Chicago Bulls, pred tem je kot vodja in trenerka sodelovala na košarkarskih kampih Boštjana Nachbarja in Gorana Dragića. Zdaj je postala športna direktorica ženske ekipe London Lions in direktorica akademije tega kluba. Tako kot je bila prva ženska v vlogi mednarodne skavtinje v NBA, je zdaj prva ženska na položaju športne direktorice v britanski ženski košarki.

Štirikratne britanske prvakinje London Lions so bile v minuli sezoni v britanskem prvenstvu nepremagane (34 zmag). V povprečju so zmagale za 40 točk. Vanja si na svojo novi športni poti želi pomagati tudi pri tem, da bi britanska ženska liga postala bolj konkurenčna in sama ženska košarka na Otoku bolj priljubljena.

Dolgoročni cilj pa je uvrstitev kluba v žensko evroligo. "Upam, da bomo v dveh ali treh letih tekmovalne v evroligi. Pripravljeni moramo biti, da rekrutiramo vrhunske košarkarice in jih ponudimo dobre pogoje, v katerih bodo lahko zablestele. To pomeni, da moramo vlagati tudi v trenerje in drugo osebje. To je v ženski košarki pogosto spregledano. Upam, da bomo s časom lahko privabili najboljše košarkarice na svetu, da zaigrajo za London Lions in bomo z njihovo pomočjo več mladih prepričali v igranje košarke."