V slovenski košarki po novem tudi pravno varstvo prek arbitražnega razsodišča

Na skupščini Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je bila sprejeta novost, ki omogoča nov način zagotavljanja pravnega varstva igralcem, trenerjem, klubom in agentom. Ti bodo svoje primere lahko odslej reševali pred neodvisno arbitražo, ki bo reševalo primere na področju Slovenije, so sporočili iz novonastalega Košarkarskega arbitražnega razsodišča.

Namen razsodišča, ki je ustanovljeno po vzoru Mednarodnega košarkarskega razsodišča (BAT), je zagotoviti hitro, ugodno in učinkovito sredstvo za reševanje pogodbenih sporov med igralci, agenti, trenerji in klubi v svetu košarke, so še zapisali.

Gre za pomemben premik pri sistemskem razvoju košarke v Sloveniji in učinkovitemu reševanju sporov med deležniki v košarki. Kot so zatrdili, bo sprožitev primera pred novim arbitražnim razsodiščem ugodnejša in s tem dostopnejša vsem akterjem od drugih pravnih poti.

Ključna razlika v primerjavi z BAT je prilagojenost na domače razmere v smislu finančne dostopnosti in učinkovitosti reševanja posameznih primerov ter postopek, ki bo potekal v slovenskem jeziku. Za slednje bodo v okviru delovanja Košarkarskega arbitražnega razsodišča skrbeli arbitri, ki so specialisti s področja športnega prava.

Možnost sprožitve postopka pred Košarkarskim arbitražnim razsodiščem si igralci, trenerji, klubi in agentje zagotovijo z vključitvijo ustrezne pogodbene klavzule. S tem si omogočijo pravno varstvo pod okriljem novoustanovljene institucije, ki jo za reševanje sporov priznava tudi Košarkarska zveza Slovenije.