V Ljubljani krepijo strokovni štab

Mesto prvega pomočnika glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića bo v Cedeviti Olimpiji z začetkom sezone 2024/25 prevzel srbski strokovnjak Đorđe Adžić, ki v Ljubljano prihaja iz Bayerna Basketball, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Srbski strokovnjak Đorđe Adžić bo z začetkom tekmovalne sezone 2024/25 postal prvi pomočnik novemu glavnemu trenerju članske zasedbe Cedevite Olimpije Zvezdanu Mitroviću. Adžić v Ljubljano prihaja po tem, ko je vrsto let preživel na klopi nemškega evroligaša Bayerna Basketballa, pred tem pa je bil del strokovnega štaba v Anadolu Efesu, kjer je sodeloval skupaj z legendarnim Dušanom Ivkovićem, in podgoriške Budućnosti.

Adžić je pred prihodom v Ljubljano med drugim deloval tudi v Ušću, Vizuri in Megi, del svoje kariere pa je preživel tudi kot skavt NBA-ekip. Bil je del strokovnih štabov mlajših reprezentančnih selekcij srbskih reprezentanc, med njimi je bila tudi tista, ki je z Nikolo Jokićem in Vasilijem Micićem osvojila srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu na Češkem. Slovenski košarkarski navdušenci so ga imeli leta 2013 priložnost spremljati tudi na klopi srbske reprezentance na EuroBasketu v Sloveniji.

