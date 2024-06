Cedevita Olimpija najprej v gosteh proti FMP

V prihajajoči sezoni bo v rednem delu lige Aba nastopalo 16 ekip. Štirinajstim ekipam, ki so v regionalni ligi nastopale že v minuli sezone, sta se namreč pridružila še Dubaj in Spartak. To pomeni, da bo v rednem delu tekmovanja na sporedu 30 krogov, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Redni del sezone se bo začel med 20. in 23. septembrom, Cedevita Olimpija pa bo v prvem krogu gostovali pri ekipi FMP. Redni del sezone bodo varovanci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića zaključili v Novem mestu, kjer bodo gostovali pri Krki.

Kot pa so zapisali na spletni strani tekmovanja, so na skupščini sprejeli spremembe tekmovanja v ligi Aba 2 za prihodnjo sezono. Šestnajst ekip bo tokrat razdeljenih v štiri skupine s po štirimi ekipami, kjer bodo ekipe z vsakim igrale doma in v gosteh.

Najboljši dve bosta napredovali med najboljših osem v tekmovanju, ki bodo znova razdeljeni v dve skupini po štiri. Po najboljši dve iz vsake skupine pa bosta napredovali v končnico, kjer bodo na sporedu polfinalni in finalna serija na dve zmagi.

Preberite še: