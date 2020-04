V ligi Aba pri iskanju rešitev za sezono čakajo tudi na evroligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji v ligi Aba še ne vedo, kdaj in če sploh bodo končali sezono 2019/20. Vodstvo tekmovanja se še ni odločilo, kaj narediti, morda pa bo več znano po sredinem videosestanku vseh klubov.

Kot je danes sporočila ljubljanska Cedevita Olimpija, bodo člani vodstev klubov lige Aba v sredo s pomočjo konferenčnega klica skušali poiskati odgovor na vprašanje, kako končati sezono 2019/20 v regionalnem tekmovanju.

Regionalno tekmovanje so prekinili krog pred koncem rednega dela, tekem pa ni že več kot en mesec.

"Še naprej moramo misliti zgolj in samo na zdravje vseh nas in se truditi napraviti vse, da zaustavimo širjenje bolezni. Pri KK Cedevita Olimpija je na prvem mestu, z roko v roki z zdravjem, zadržati vse pogoje, da nadaljujemo delo kluba, in kako lahko, ko se zadeve po svetu normalizirajo, klub ohranimo v razmerah, ki bi nam tudi v prihodnosti dopuščale visoke profesionalne ambicije," je dejal direktor kluba Davor Užbinec.

Evroliga še ni sprejela dokončne odločitve

V ljubljanskem klubu sicer podpirajo rešitev, da se tekmovanje konča na športen način, na parketu, tudi z boji v končnici, se pa zavedajo, da zaradi pandemije koronavirusa to morda ne bo izvedljivo.

Ni še odgovorov, ki jih čakajo. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani poudarjajo, da bo morala liga poiskati rešitev v sodelovanju z evroligo. "Vodstvo evrolige bi moralo dati osnovna navodila in smernice o zaključku tekmovanja, saj tudi moštva, ki nastopajo v ligi Aba, nastopajo v tekmovanjih pod okriljem evrolige, enako pa želijo početi tudi v prihodnje. Evroliga kljub vsemu še ni sprejela dokončne odločitve," pravi Užbinec. Obenem pa je zanikal, da bi v ljubljanskem klubu nad športno rešitvijo konca tekmovanja že obupali, ker so že zgodaj sporazumno prekinili pogodbe z nekaterimi igralci.

"O končni odločitvi bomo lahko govorili šele, ko se bo vodstvo evrolige odločilo o zaključku tekmovanja, ali ko bo zaključena sezona v evroligi in evropskem pokalu in ko bodo prekinjeni tudi zdravstveni ukrepi v boju proti pandemiji koronavirusa v vseh državah v nekdanji skupni državi," je še dodal direktor ljubljanske ekipe.