V iskanju rešilne bilke

Pred vstopom v sedmi krog tretjerazrednega evropskega klubskega tekmovanja lige prvakov so košarkarji Petrol Olimpije pri vsega eni zmagi. Z novim trenerjem Sašo Nikitovićem bodo na gostovanju poskušali presenetiti Bešiktaš.

Do konca uvodnega skupinskega dela v ligi prvakov bodo košarkarji Petrol Olimpije odigrali še osem krogov. Drugi del se jim vse bolj izmika. Ob negativnem izkupičku v Turčiji bi se vrata pravzaprav že zaprla.

Če uvod ni bil takšen, kot so si zamislili, pa upajo, da bodo pod taktirko novega trenerja Saše Nikitovića drugačni časi. Srbski strokovnjak je velika neznanka, kar zadeva delovanje v vlogi glavnega trenerja v članski konkurenci. Kakšen veter bo prinesel, bo pokazal čas, že na začetku pa ga čaka težka preizkušnja z Bešiktašem, ki ga vodi priznani trener Duško Ivanović.

Prav zadnji se je poleti med drugimi pojavljal v igri za prvega moža stroke pri Petrol Olimpiji, a je njegova cena za ljubljanski klub v tem trenutku previsoka.

Močna centrska linija

Novi trener Nikitović zagotovo veliko pričakuje od Jana Špana. Foto: Vid Ponikvar "Bešiktaš je ekipa, ki jo vodi glavni trener Duško Ivanović. Vsem, ki se vsaj malo spoznajo na košarko, je jasno, da gre za moštvo, ki ga odlikuje močna, moška igra. Ivanović je zelo dober trener, ki svoje igralce vedno dobro pripravi na tekme, vsak od njih pa natanko ve, kje je njegovo mesto in kakšno vlogo v moštvu ima. Svojo zadnjo tekmo je Bešiktaš v nedeljo izgubil, zagotovo pa ta izgubljena tekma proti Gaziantepu ni prava podoba moštva iz Carigrada. V Bešiktašu najdemo kar nekaj mednarodnih košarkarjev, domači igralci pa so zelo izkušeni. Najnevarnejši košarkar v dresu Bešiktaša je zagotovo Ivan Buva, žoga je precej časa v njegovih rokah, imajo pa tudi veliko dobrih strelcev iz razdalje, ki odlično izkoriščajo akcije, pripravljene za njih. V moštvo se je vrnil tudi Joe Alexander, zagotovo pa so se z njegovo vrnitvijo še dodatno okrepili pod obročem," pred prvo tekmo pod okriljem zeleno-belih pravi Nikitović.

Turško moštvo prav tako ne blesti na začetku sezone, vsaj ne v ligi prvakov, v kateri ima po šestih tekmah le dve zmagi. Zato pa gre Bešiktašu bolje v državnem prvenstvu, v katerem je pri štirih zmagah in treh porazih.

"Nov trener, vstopiti z veliko energije"

Luka Šamanić poudarja, da morajo na parket stopiti z veliko energije. Foto: Vid Ponikvar Sicer pa v ekipi nimajo izrazitega strelca, ampak so točke enakomerno porazdeljene med košarkarje. V ligi prvakov s 16,5 točke sicer najbolj izstopa Hrvat Buva, z enajstimi točkami na tekmo pa mu sledita nemški krilni center Robin Benzig in Američan Jason Rich.

"Bešiktaš je zelo močna ekipa, ki ima po šestih kolih Lige prvakov na svojem računu zmago več, kot jo imamo mi. Za nas je to zelo pomembna tekma, saj bomo prvič zaigrali z novim glavnim trenerjem na klopi. Čaka nas dvoboj z izkušenim moštvom, v tekmo pa moramo vstopiti z veliko energije in zaigrati kot prava ekipa," pa je pred gostovanjem dejal mladi Luka Šamanić.

Moštvo je v Carigrad odpotovalo brez Roka Badžima, Jaleka Feltona, Erjona Kastratija, Bojana Radulovića, Igorja Tratnika in Petra Vujačića, tekma pa se bo začela ob 18. uri po našem času.