"Usoda Dončića bo znana v zadnjem trenutku"

Trener Dallasa Rick Carlisle je dejal, da pričakuje, da Mavsi do zadnjega trenutka ne bodo vedeli, ali bo Dončić na četrti tekmi lahko zaigral. "Verjetno bomo sprejeli odločitev tik pred tekmo, a vam ne morem povedati natančno," je v soboto popoldne za novinarje dejal Carlisle. "Danes ne bo treniral z nami. Počiva in upamo, da bo čimprej opravil magnetno resonanco," je še dodal Američan.

Luka Doncic...



Oh wait... I thought you said "WHO" can't stand 😏 https://t.co/HUSSuNYExf pic.twitter.com/FFXAF25fH2 — 3 MIL MT PHILANTHROPIST (@Floki5000) August 22, 2020

Dončić naj bi pregled z magnetno resonanco prestal že v soboto zjutraj, a je Carlisle dejal, da se je v mehurčku v Walt Disney Worldu pojavila težava z medicinsko opremo. "Njegov nastop bo odvisen od veliko stvari. Pomembno bo, kako se bo Luka počutil, hkrati pa je veliko odvisno od pregleda in tega, kar bodo rekli naši zdravniki in trenerji," je še povedal Carlisle. "Bomo videli. Rad bi vedel že zdaj, a ne vem. Veliko bo jasno že od tega, kako se bo počutil jutri zjutraj," je prepričan prvi mož Dallasa. Dončiću, ki bije bitko s časom, ne gre na roko, da bo četrta tekma na sporedu že ob 15.30 po ameriškem času (21.30 po slovenskem).

Slovenski košarkarski zvezdnik si je gleženj zvil v tretji četrtini tretje tekme ob pokrivanju prvega igralca Clippersov Kawhija Leonarda, pri tem pa je nerodno stopil in v bolečinah hitro zapustil parket. Kasneje se je Ljubljančan še vrnil na igrišče, a je kaj kmalu prišel do spoznanja, da ne bo mogel nadaljevati. Kljub poškodbi je Luka v svojo statistiko vpisal še en trojni dvojček. Dosegel je 13 točk, 10 skokov in 10 asistenc.

Harrell razburil javnost

Tretjo tekmo je zaznamoval tudi besedni dvoboj Dončića in Montrezl Harrell, ki naj bi Dončića v besednem dvoboju označil za "jokajočega belčka" (pussy ass white boy). Besedni spopad je še posebej razburil ameriško javnost, ki se v zadnjih mesecih spopada s težavami z rasizmom. V boj proti rasizmu so skupaj stopili tudi košarkarji lige NBA, ki med drugim na svojih dresih nosijo napise v boju proti diskriminatornim razlikam, zato je izjava košarkarja La Clippers še toliko bolj razburila ameriško javnost, ki za Harrella zahteva tudi kazen.

Luka Dončić in Montrezl Harrell. Foto: Getty Images

Dün gece Montrezl Harrell’dan Luka Doncic’e “Bitch ass white boy”!



Eğer şu konuşmada roller değişseydi ve Luka böyle bir laf savurmuş olsaydı, Amerika’da bir daha basketbol oynama şansı kalmayabilirdi. pic.twitter.com/bmlDUGUTKa — Clutch Time (@ClutchPage) August 22, 2020

Preberite še: