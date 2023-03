Upanje še tli

Cedevita Olimpija v Stožicah za ohranitev upanja po mestu v končnici nujno potrebuje zmago z vsaj šestimi točkami razlike. V primeru zmage Lietkabelisa bi si kolektiv iz Litve že zagotovil mesto v končnici, iz boja za uvrstitev med najboljših 16 moštev tekmovanja pa izločil prav ljubljansko moštvo. Cedevita Olimpija ima namreč po 14 odigranih krogih le tri zmage, na mestih, ki vodijo v končnico, pa so zdaj kar štiri ekipe s po sedmimi zmagami in prav toliko porazi. Med njimi je tudi Lietkabelis, do konca rednega dela pa so vključno z današnjo tekmo še štirje krogi.

"Lietkabelis je izvrstna ekipa. Moštvo je dobro organizirano, disciplinirano, sestavljajo ga visoki košarkarji, ki imajo atletsko postavo. Čaka nas zelo težka tekma. Morali bomo prikazati igro na zelo visoki ravni, če želimo, da zmaga ostane v Stožicah," je pred dvobojem z Lietkabelisom povedal glavni trener Ljubljančanov Jurica Golemac.

"Morali bomo prikazati igro na zelo visoki ravni, če želimo, da zmaga ostane v Stožicah," pravi Golemac. Foto: Vid Ponikvar

V Stožice s popotnico treh zaporednih zmag

Lietkabelis v Ljubljano prihaja z nizom treh zaporednih zmag v evropskem pokalu. Ekipa iz Litve je v tem obdobju premagala JL Bourg, U-BT Cluj in Umano Reyer, skupna razlika točk na teh treh tekmah pa je znašala devet točk. Ljubljanski kolektiv je v zadnje obdobje sezone v nedeljo vstopil z zmago nad Igokeo (83:73). Vključno z zmago nad FMP pred začetkom tekmovalnega premora ter tremi zaporednimi zmagami na drugi tekmi četrtfinala Pokala Spar in finalnem turnirju v Mariboru Zmaji poraza ne poznajo na zadnjih petih tekmah v dveh različnih tekmovanjih. Ko pa so Ljubljančani nazadnje stopili na parket v evropskem pokalu, je bilo v Kaunasu 94:68 za ukrajinski Prometej.

"Evropski pokal za nas še ni zaključen." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"K nam prihaja ekipa, ki je v EuroCupu dobila zadnje tri zaporedne tekme. Lietkabelis je zelo zahteven tekmec, kljub temu pa bomo dali vse od sebe, da zabeležimo zmago na domačem parketu. Evropski pokal za nas še ni zaključen. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Upamo, da nas bodo v sredo v velikem številu podprli tudi naši navijači," je pred obračunom povedal Rok Radović. Slednji je v februarskem kvalifikacijskem oknu prvič zaigral v dresu slovenske moške članske reprezentance in tudi dosegel svoje prve točke v dresu reprezentance.

Zaradi reprezentančnih aktivnosti je sicer manjkal na treningih Cedevite Olimpije, vrnil pa se je v moštvo, ki je po dolgem času praktično popolno. Še vedno namreč dogajanje na parketu s strani spremljata Marko Radovanović in Blaž Habot. "Lepo je videti, da smo končno zdravi in da lahko po praktično petih mesecih normalno treniramo. Vesel sem, da smo vsi na kupu in da je naša igra na parketu videti bolje," je še dejal slovenski košarkar.

